Elindult az éjszakai horgászat a népszerű baranyai tavon

A Kovácsszénájai tavon múlt hétvégén elindult éjszakai horgászat. Ezen időpontot követően minden héten péntek és szombat éjszaka (napnyugtától-napkeltéig) lehetőség nyílik a horgászatra.

Ismét emlékeztetni szeretnék a horgászokat, új típusú kiegészítő jegy került bevezetésre a tavon.

Ez az éves területi jegyhez (akár az összevont jegyhez is) váltható éjszakai kiegészítő jegy, amely lehetőséget ad az éjszakai horgászatra az év folyamán (június, július, augusztus hónapok hétvégi, meghirdetett horgásznapjain), külön éjszakai jegy megváltása nélkül, igény szerint csónakhasználattal is.

Az ilyen típusú kiegészítő területi jeggyel kifogott halak beleszámítanak az éves kifogható mennyiségbe!



Természetesen a „napi" éjszakai jegyek továbbra is elérhetőek lesznek a már megszokott formában. Az éves engedély mellett váltott „napi" éjszakai jeggyel horgászóknak az éjszaka kifogott hal nem számít bele az éves darab és súlykorlátozásba.



Augusztus hónapban, a hosszú hétvégén (augusztus 19, 20, 21, 22) mind a négy éjszaka lehetőség lesz a horgászatra. Az utolsó éjszakai horgászat 2026. augusztus 29-i hétvége lesz.



Az éjszakai horgászat alatt mindenki köteles a horgászhelyét, csónakját kivilágítani!