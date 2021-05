Elindulnak a koncertek is a Zsolnay-negyedben és a Kodály Központban

Május 20-tól már élő programokat, koncerteket, felolvasóestet is tartanak a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben és a Kodály Központ hangversenytermében.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) hétfői közleménye szerint elsőként az idén 50 éves Oláh Kálmán, a hazai jazzélet emblematikus figurája lép fel a Zsolnay Negyed E78-as koncerttermében: az Oláh Kálmán '50 és fiai című koncertet a Metronóm Jazz Klub keretében rendezik meg május 20-án.



Újra elindul Pirogránit Esték című szabadtéri programsorozat, amelynek keretében a kultnegyed Pirogránit udvarán várják koncertekkel, művészeti előadásokkal a közönséget. A fényfestéssel színesített programok során májusban három egymást követő napon is élvezheti a közönség a legváltozatosabb zenei stílusokat.



Május 21-én a Pop Swing & Soul koncerten Falusi Mariann, Szűcs Gabi és Váci Eszter lép fel, egy nappal később egy felolvasószínházi esten Karinthy és kortársai elevenednek meg Csákányi Eszter, Elek Ferenc és Hajdu Steve tolmácsolásában Lovasi András közreműködésével. Május 23-án a Galaxisok játszik Történetek mások életéből című, tavaly ősszel megjelent albumáról.



Május 27-én a hazai népzenei élet egyik meghatározó képviselőjének számító Zagyva Banda koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők, ugyancsak a Pirogránit udvaron.



A Kodály Központban június 7-én Dés László ad koncertet Szinetár Dóra közreműködésével, míg június 15-én Lajkó Félix és Balázs János koncertje hallható.



A Pannon Filharmonikusok élő hangversenyeinek jelenlegi rendjéről a pfz.hu oldanon kaphatnak folyamatosan aktualizált tájékoztatást az érdeklődők - jegyezték meg a ZSÖK közleményében.



A közleményben kitértek arra is, hogy a Zsolnay-negyedben található m21 Galériában május 20-tól látható a Plakátok/Posters 7x75 - 75 éves grafikusművészek kiállítása című tárlat, amely Árendás József, Baráth Ferenc, Felvidéki András, Gyárfás Gábor, Helényi Tibor, Molnár Gyula és Pinczehelyi Sándor munkáit mutatja be. Ugyanitt, a kiállítótér másik részében zajlik május 22-től az Országos Kerámia Biennálé, amely a hazai keramikusművészet legfrissebb alkotásait mutatja be.



A szervezők a programokkal kapcsolatban felhívták a figyelmet arra, hogy a belépéshez 18 év felett védettségi igazolvány és személyazonosságot igazoló okmány szükséges, míg a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező 18 éven aluliak csak felnőtt kísérővel látogathatják a programokat. A maszk használata ajánlott.