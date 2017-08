Elfogták a pécsi trafikrablás-sorozat elkövetőjét, beismerő vallomást tett

Elfogták szerdán a nyáron Pécsett történt négy fegyveres trafikrablás elkövetőjét, a 32 éves pécsi férfi beismerő vallomást tett - jelentette be csütörtökön a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (BMRFK) bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese.



Fellegi Norbert sajtótájékoztatón közölte: a júniusban, júliusban, illetve az augusztus elején és közepén történt rablások felderítésére tíz főből álló nyomozócsoportot hoztak létre. Az eljárásba a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai is bekapcsolódtak.





A rendőr ezredes az elfogás körülményeire térve elmondta: szerda este az elkövető egy Tüzér utcai dohányboltot akart kirabolni, ahol a rendőrök csapdát állítottak a számára, amibe "belesétált". Ezt követően fogták el az utcán a férfit.



Bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását; a nyomravezetőnek felajánlott 500 ezer forintos díjra vonatkozó felhívást csütörtökön visszavonták.







Fellegi Norbert ismertetése szerint a korábban buszvezetőként is dolgozó "félhajléktalan", büntetlen előéletű Sz. Barnabás részletes és feltáró jellegű beismerő vallomást tett. A bűncselekmény indítékai között említette, hogy "elindult a lejtőn", megélhetése nem volt biztosított, illetve drog- és gyógyszerfüggőségét is megnevezte.



Fellegi Norbert kiemelte, hogy a férfi a rablásokat a "valódihoz megközelítően hasonlító" játék pisztollyal követte el.



A rendőrség négy rendbeli fegyveres rablással gyanúsítja a férfit, akit szerdai rablási kísérlettel is meg fognak gyanúsítani - jelezte főkapitány-helyettes, aki szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok egyértelműen elegendőek lesznek a bűnösség megállapításához.



Újságírói kérdésre Fellegi Norbert közölte: a férfi a rablások során 60 és 300 ezer forint közötti összegeket zsákmányolt.



A BMRFK a police.hu oldalon a rablásokról és az elfogásról készült videókat is közzétette.