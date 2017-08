Eldőlt: felépül a magyar tulajdonú repülőgépgyár Pécsett, a kormány is támogatja

Több mint ötmilliárd forintból építi meg Pécsett, a pogányi légikikötő szomszédságában a Magnus Aircraft Zrt. a repülőgépgyárát, a beruházáshoz kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad a magyar kormány - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Az üzem alapkövét szombaton teszik le.

Szijjártó Péter kiemelte, egy rendkívüli magyar újítás sorozatgyártásának lehetőségét teremtik meg, a vállalat a beruházással legkevesebb 105 új munkahelyet hoz létre. A repülőgépeket gyártó Magnus Aircraft a világon először fejlesztett ki kompozit anyagokból készült kétüléses repülőgépet, amely műrepülésre alkalmas, valamint kifejlesztett egy olyan gépet is, amely nem kerozinnal, hanem benzinnel működik és szintén kompozit anyagból készült; így jóval könnyebb, alacsonyabb a környezetterhelése és fenntartási költsége, mint más gépeknek.



A sajtótájékoztatón Csizi Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, szó szerint érthetjük, hogy a világ különböző pontjain szárnyalnak majd a Magnus Aircraft Pécsen gyártott repülögépei.



- Egyedülálló a mai bejelentés a tekintetben, hogy a beruházást, befektetést ösztönző cég tulajdonosa és vezetői nem használnak tolmácsgépet. Hiszen a Magnus Aircraft Zrt. száz százalékban magyar tulajdonosokból áll, magyar fejlesztést követően, magyar terméket állítanak elő. Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy ez egy új korszak kezdete, új korszakot jelent Pécs gazdasági életében is - szögezte le a politikus.

Boros László, a Magnus Aircraft Zrt. vezérigazgatója, Tarány Gábor, a Magnus Aircraft Zrt. elnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Csizi Péter fideszes országgyűlési képviselő (b-j) a Magnus Aircraft Zrt. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján Budapesten a Nemzeti Befektetési Ügynökség székházában.



A cég a gyártást, a kutatás-fejlesztést, valamint a vállalat irányítását is Pécsre telepíti, a beruházás 5,16 milliárdba kerül, amihez kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad a magyar kormány



A cég jelenleg a Fusion 212 típusú gépeket gyártja. Kétüléses, sport- és oktató célokra használt repülőről van szó. A repülőgép elektromos testvérét, az eFusiont a Siemensszel közösen fejlesztik.

Szombaton a repülés iránt érdeklődőknek a pogányi légikikötőben a helyük, akkor rendezik ugyanis a hagyományos repülőnapot, ahol a szóban forgó gépeket is megnézhetjük.



A délután fél kettőkor kezdődő eseményen motoros és vitorlázó műrepülőket is láthat az érdeklődő közönség, nemcsak az égen, hanem a földön is. A gépeket - legalább is azok többségét - belülről is szemügyre lehet majd venni.



Minden bizonnyal nagyon sokan lesznek kíváncsiak a Magnus Aircraft repülőgépeinek kötelékrepülésére is - olyan gépeket láthatunk majd, amilyeneket a Pogányban létesítendő gyárban is készítenek majd.



A látogatók a gépeken kívül a reptér kulisszái mögé is betekinthetnek, így például az irányítótoronyban is felmehetnek.



Az üzem alapkövét szintén szombaton helyezik majd el a légikikötő szomszédságában található háromhektáros területen, az ünnepségre fél tizenkettőkor kerül sor.