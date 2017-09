Egyre tovább élünk Magyarországon, Baranyában is növekedett a várható élettartam

Világszerte kimutatható a tendencia - persze néhány gazdaságilag és egészségügyileg elmaradott államot leszámítva -, amely szerint lassan, de biztosan emelkedik a várható élettartam, ráadásul a csökken az eltérés a halál idején betöltött életkor között is. Baranyában a legfrissebb adatok szerint a férfiak 72, 13 évig, míg a nők 79,03 esztendeig élnek.



Nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy valakinek hány esztendő adatik az életében a Földön, az életmódtól a munkahelyi stresszen és a lakhelyen keresztül az életkörülményekig bezárólag. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legújabb, 2016-ra vonatkozó kimutatásából kiderül, hogy Baranya megyében a születendő gyerekek várható életkora csaknem négy évvel emelkedett tizenöt év alatt.

Amíg 2001-ben a fiúk 68,2 várható élettartammal jöttek a világra, addig a tavaly született legények bízhatnak abban, hogy több mint 72 évig élnek majd. A 2016-ban világra jött kislányok is közel négy évvel tovább élhetnek, mint a 2001-ben született nemtársaik , ugyanis amíg 16 évvel ezelőtt 75,63 év volt a várható élettartam, addig a most közel egyéves lányok már 79, 03 évig élhetnek átlagosan.

A baranyai fiatalok várható élettartama alig marad el az országos átlagtól, ami tavaly a fiúk esetében 72,43 év, míg a lányoknál 79, 21 esztendő volt . Érdekesség, hogy 2001-ben Szabolcs-Szatmár-Beregben volt a legrosszabb adat a fiúk esetében, a 16 évvel ezelőtt született lurkók mindössze 65,78 éves korukig kalkulálhattak a földi léttel, addig tavaly már a borsodi újszülötteknek voltak a legrosszabbak a kilátásaik a maguk 70,29 élettartamukkal. A lányoknál 2001-ben a somogyi hölgyek élettartam-kilátásai voltak a legrosszabbak 75,39 évvel (a baranyaiaké volt a második legrosszabb 75,63 esztendővel), tavaly azonban már a borsodi kislányok élhetnek a kevésbé legtovább a várható 77,45 évükkel.

Mindez jól mutatja, hogy a világ legnagyobb részén tapasztalható tendencia hazánkra is érvényes, bár a hazai fiatalok élettartam-kilátásai még mindig rosszabbak az OECD-átlagnál. Az öregedő társadalmak, így a magyar is, a jövőre nézve több problémával is szembesülnek, hiszen amíg Magyarországon jelenleg négy munkavállalóra három eltartott jut, addig a számítások szerint a következő évtizedekben négy dolgozó már hat főt fog eltartani .

