Egyre több fecske érkezik, fészket még nem raktak

Fecskéket a hónap folyamán még csak elvétve láttunk. Az első molnárfecskét március 11-én Babarcon figyelték meg, majd öt nappal később Nagynyárádon három példány vadászgatott a falu felett.



Ugyanezen a napon az első füsti fecske is megérkezett Sumonyba, ahol a halastó nádasaiban március 21-től kezdve már kisebb csapatok (15-60 pld.) is éjszakáztak. A hónap utolsó napjaiban szórványosan már több településen is megjelentek a fecskék (Babarc, Pécs-Vasas, Villány környéke), de a fészkeiket még sehol sem foglalták el.