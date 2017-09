Egyre több az erőszakos kéregető a vendéglátóhelyek teraszain, arcátlanul nyomulnak

Egyre több a panasz a belvárosi vendéglátóhelyek teraszain ülő vendégek részéről, hogy folyamatosan zaklatják őket az arcról is már jól felismerhető kéregetők, akik pénzt vagy cigarettát kunyerálnak tőlük. A sajnos mindennapos jelenségről a hatóságok is tudnak, most átfogó cselekvési tervet készítenek.



Rengeteg turista látogatott Pécsre idén nyáron is, sokuk szívesen pihent meg egy-egy vendéglátóegység teraszán, hogy felfrissüljön vagy csak szimplán gyönyörködjön a belváros szépségeiben. Sajnos azonban ők is megtapasztalhatták azon erőszakos kéregetők nemkívánatos jelenlétét, akik arcátlanul nyomulnak a vendégek pénzére vagy cigarettájára - rosszabb esetben az általuk szürcsölgetett innivalóra .

Többször volt rá példa ugyanis, hogy egy kéregető felkapta a vendég italát vagy a koszos kezével összemaszatolta a poharat, így abból - higiéniai okokból - a vendég már nem ivott, s a koldus könnyedén eliszkolt vele .

Mit tehetnek a vendéglátósok? Az általunk megkérdezett vendéglátósok mindegyike mérges a kialakult jelenség miatt. Egyikük elpanaszolta, hogy hiába futkos ki a teraszra és zavarja el a kéregetőket, azok mintha meg se hallanák, már mennek is tovább a következő asztalhoz. Ezt orvosolandó, egy „elrettentő eszközt" tart magánál, hátha felszólítása hatásosabb úgy, ha a koldusok meglátják nála a méretes „testápolót" - amit természetesen csakis elrettentésül fog a kezében.

Märcz János, a pécsi közterület-felügyelet vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az említett jelenség elszaporodása miatt kollégái az egész turistaszezonban fokozottabban vannak jelen a Király u., az Irgalmasok és a Ferencesek utcája környékén .

- A kéregetőket felszólítjuk és amennyiben visszatérő jelenséget tapasztalunk, bírságolunk - közölte.

A vezető szerint természetesen a vendéglátóegységek alkalmazottai is tudnak szólni „az ilyen renitens embereknek", a hatékonyságot ellenben gátolja, mondta, hogy több helyen is ételt adnak a kéregetőknek .

Akcióterv készül Számos megkeresés érkezett ez ügyben mind az állampolgárok, mind a belvárosi üzlettulajdonosok részéről Csizi Péter országgyűlési képviselőhöz. A politikus elmondta, hogy ezért már felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, hogy átfogó cselekvési tervet dolgozzanak ki a probléma megoldása érdekében. Mint mondta, a hamarosan elkészülő akcióterv végleges megoldást nyújthat a kéretlen kéregetők kiszűrésére és a kialakult helyzet orvoslására.

Elárulta azt is, hogy még nem érkezett bejelentést hozzájuk ilyen esetekről, annak ellenére sem, hogy kollégái jelezték a vendéglátósok számára, hogy amennyiben tapasztalnak ilyen atrocitásokat, akkor tegyenek bejelentést a felügyelet és/vagy a rendőrség felé.