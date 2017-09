Egyenruhások léptek akcióba Pécsett

A fegyveres összetűzések során jelentkező polgári védelmi és tűzoltási feladatokat gyakorlására került sor ma Pécsett a Rét utcában és a Köztársaság tér környékén. A gyakorlat kiváló alkalmat teremtett a társszervek, az önkéntes polgári védelmi szervezetek és a Baranya Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Munkacsoport állományának felkészítésére.



A gyakorlat célja az volt, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek egy esetleges fegyveres összetűzés során jelentkező feladatok végrehajtásában. Az eseményen közösségi szolgálatos diákok, polgárőrök és a Mecsek Mentőcsoport tagjai is részt vettek, mindannyian jelentős szerepet vállaltak a gyakorlat lebonyolításában.

Az alapszituáció szerint, egy bűnözőt keresett nagy erőkkel a rendőrség. Az utcák átkutatásával kezdődött meg a tényleges gyakorlat. A felderítési feladatokat földön a rendőrség, levegőben pedig a polgárőrség végezte.

A bűnöző menekülés közben beszaladt egy középiskolába, ahol felgyújtotta az épület egyik tantermét. Az épületből kiáramló tömegből a rendőrség munkatársai emelték ki a keresett személyt. Menekülés közben több diák is megsérült, az ő ellátásukat a Mecsek Mentőcsoport erre szakosodott tagjai végezték el a helyszínen.

Időközben megérkeztek a hivatásos tűzoltók is, akik megfékezték a lángokat, két diákot pedig magasból mentő segítségével hoztak le a földszintre. További eltűnt személy is volt még az iskolában, az ő keresésére kutyás egységet emeltek a magasba. Mészáros Hajnalka és kutyája Flash egy kiépített kötélpályán jutott fel az emeleti ablakig, majd az épületben megkeresték az elveszett diákot.

A gyakorlattal egy időben zajlott a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézete által szervezett Pécsi Sürgősségi napok. A gyakorlati elemek bemutatásához kapcsolódóan lakosságriasztási feladatok végrehajtására is sor került. Motoros szirénákkal próbákat tartottak Pécs egyes részein, valamint az úgynevezett „Kabóca" mobil lakosságriasztó eszközt is működésbe hozták. A gyakorlat részmozzanataként a lakosság elzárkóztatási feladataira is sor került.