Egyelőre nem tudni, kik használták fel a Pécsi Tudományegyetem nevét a Sargentini-jelentéshez

Bár a Pécsi Tudományegyetemhez (PTE) intézett kérdéseinkre hétfőn nem kaptunk választ, azonban lapunk értesülései szerint - legalábbis egyelőre - nem indítanak vizsgálatot annak kiderítésére, ki vagy kik használták fel jogtalanul az intézmény nevét a hazánkat lejáratni szándékozó Sargentini-jelentéshez.

Amint arról hírt adtunk, a mohácsi kereszténydemokrata képviselő, dr. Hargitai János szúrta ki, hogy a Sargentini-jelentés mellékletében, ahol azok a szervezeteket sorolják fel, amelyek hozzájárulásukat adták, a Pécsi Tudományegyetem is szerepel. A politikus szerint ilyen az egyetem illetékes szervének részéről biztosan nem történt.

Ez utóbbi be is bizonyosodott, mivel a PTE korábbi közlése szerint "a Pécsi Tudományegyetem vezetése nem nyújtott adat- vagy információszolgáltatást semmilyen jelentéshez, és nem is rendelkezik ezzel kapcsolatos információval, így megdöbbenéssel látták az intézmény nevét a felsorolásban."



A kérdés mindezek után az, hogyan fordulhatott elő, hogy felhasználták a Magyarország lejáratását célzó Sargentini-jelentéshez - amely szerint fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és módszeres megsértésének, így indokolt a hetes cikk szerinti eljárás megindítása - az intézmény nevét.

Természetesen elképzelhető az is, hogy nem az egyetem valamelyik munkatársa élt vissza a PTE nevének használatával, hanem a jelentés készítői voltak - fogalmazzunk így - figyelmetlenek. Erre utalt Hargitai János is azzal a kijelentésével, mely szerint Sargentini képviselő asszonytól elvárható lenne, hogy felismerje, hogy ki jogosult az egyetem nevében megnyilatkozni.

Mindezekre tekintettel hétfőn feltettük kérdéseinket az egyetemnek: indítanak-e belső vizsgálatot, tesznek-e esetleg feljelentést, egyáltalán bármilyen lépést annak érdekében, hogy kiderüljön, ki tett az egyetem nevében, de annak felhatalmazása nélkül nyilatkozatot - ezekre azonban nem kaptunk választ, a PTE rektorát, Miseta Attilát pedig nem sikerült elérnünk.

Úgy tudjuk azonban, minden kérdésünkre „nem" lett volna a válasz, azaz információink szerint - legalábbis egyelőre - nem járnak utána, hogy és miként került a jelentés mellékletébe a PTE neve. Holott erre azért is szükség lenne, mivel ennek hiányában úgy is tűnhet, bárki, bárhova, bármikor írhat az egyetem nevében - ad abszurdum például egy náci párthoz is csatlakozva.



A hetes cikk olyan többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső soron akár az érintett tagállam szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi EU-tag egyhangú támogatására van szükség, amit az elemzők szinte kizártnak tartanak.

Az Európai Parlament egyébként kedden Orbán Viktor részvételével vitázik, majd szerdán szavaz a Sargentini-jelentésről.