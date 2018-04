Egy pici yorkshire két díjat is bezsebelt, a nyertesek között egy szülinapos labrador is volt - Videók!

Vidáman telt a szombat a Pécs Plázánál, idén is sok gazdi és kutyus mérettette meg magát a Tavaszi Kutyás Futáson. Negyvenhatan neveztek be a versenyre, közülük tizenketten teljesítettek a legjobbak között és három különdíjat is kiosztottak.



Szombaton rendezték meg az idei Tavaszi Kutyás Futást, amelyre negyvenhat gazdi nevezte be magát és kedvencét. Tavaly októberben volt az első ilyen jellegű verseny az állatok világnapja alkalmából, s mivel nagy sikere lett a programnak, hagyományteremtő céllal idén is megrendezték .

A nevezés reggel fél kilenctől háromnegyed tízig tartott, majd közösen bemelegítettek a versenyzők a pláza előtt edző segítségével. A kutyusok nagyon jól viselkedtek mindvégig, a versenyen feltűnt több vizsla, pitbull, tacskó, labrador, és még egy yorkshire terrier is nagyon készült gazdájával, akiket néhányan csodálkozva és mosolyogva vettek szemügyre.

Így indultak el a versenyzők:













Idén is jótékony célt szolgált a verseny, az indulók a nevezési díjjal a Misina Természet és Állatvédő Egyesületet támogatták, akik szintén a helyszínen szurkoltak a versenyzőknek.

Kordé Anita, a verseny rendezője elmondta lapunknak, hogy a program célja összehozni az embereket, a kutyusokat, a családokat, hogy egy élménydús napot tölthessenek el együtt. A Pécs Pláza egyébként már másfél éve kutyabarát hely, ami azt jelenti, hogy pórázzal, szájkosár nélkül mehetnek be a kutyusok a gazdájukkal majdhogynem az egész pláza területére.

A bemelegítés következett:













A verseny a Pécs Pláza hátsó, nyugati bejárata előtt indult, s ott volt a befutó is.

A legtöbben sikeresen startoltak , de voltak, akiknek nem ment zökkenőmentesen az indulás. Egyesek a kutyájukat húzták, míg másokkal a kutyájuk tette ugyanezt, de végül mindenkinek sikerült kiérni a parkolóból, és komoly verseny vette kezdetét . A megmérettetésen most is egy rövidebb és egy hosszabb távon volt lehetőség futni, a kisebb kör körülbelül 1,7 kilométer volt, míg a nagyobb 3,5 kilométeres.

Viszonylag hamar, tíz perc után be is értek a célba a kis kör első helyezettjei, a 24 éves Ragoncsa Bianka és az ötéves labrador retriever Miley. A kutyus egyébként pont ezen a napon ünnepelte a szülinapját, így dupla öröm volt a győzelem . Második helyen végzett Lajka, a tíz és fél éves magyar vizsla, s 28 éves gazdija. Harmadik helyen pedig, el sem fogják hinni, de Minnie végzett, a hat hónapos pici yorkshire terrier gazdájával, a 29 éves Szakács Zalánnal. Minnie egyébként a legkisebb kutyának járó különdíjat is megkapta.



A nagy kör első helyezettjei a 38 éves Novák Péter, s a nyolcéves Lizi lett. A gazdi már tavaly is indult, akkor második helyezést ért el másik kutyájával, aki most feleségével futott a versenyen, babával és babakocsival együtt. Második helyezett a 15 éves Bandúr Boglárka és a hétéves Molly kutya lett. Harmadik helyen pedig a 23 éves Láng Zsolt és kutyája, a másfél éves Hadész végzett.

A versenyen három különdíjas is volt, díjazták a legkisebb kutyát, a legfiatalabb gazdit és a legidősebb kutyust. A legkisebb kutya a már említett hat hónapos yorkshire terrier, Minnie lett. A legfiatalabb gazdi Kiss Emese volt, s tacskója kapta a legidősebb kutyának járó díjat.

Elérkezett az eredményhirdetés: