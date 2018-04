Egy igazi kamarazenei csemege várja közönséget

Bogányi Bence fagottművész, Fejes Krisztina zongoraművész és Kuti László zongoraművész Bogányi Trió estjére várnak minden érdeklődőt szerdán este hét órakor.



Bogányi Trió:

BOGÁNYI Bence fagottművész

FEJES Krisztina zongoraművész

KUTI László klarinétművész

Műsor:

Wolfgang Amadeus MOZART: Kegelstatt Trio, K. 498

Robert SCHUMANN: Märchenerzählungen, op. 132

Roger BOUTRY: Interferences I

Frederic CHOPIN: Grande Valse op.18

WEINER Leó: Peregi Verbunk

Mikhail GLINKA: Trio Pathetique

KOVÁCS Béla: Greetings from Balkan

BOGÁNYI Bence magyar zenészcsaládból származik. Az első fagottóráit 9 évesen Bokor Györgytől kapta, majd Helsinkiben, később pedig a Sibelius Akadémián folytatta tanulmányait. Nordplus ösztöndíjasként tanult Malmőben, majd egy évet a Detmoldi Zeneművészeti Főiskolán. 2004-ben kitüntetéssel diplomázott Berlinben.

Számos nemzetközi verseny győztese volt. 1997-ben kapta az első állását szólófagottosként a Helsinki Állami Operaházban. 2002-ben került ugyanebbe a pozícióba a Helsinki Filharmonikus Zenekarhoz, mielőtt a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarához szerződött 2004-ben. 2007-től 2013-ig a Müncheni Filharmonikusokkal dolgozott, mint szólófagottos. Szólistaként beutazta Európát, és rangos zenekarokkal játszott együtt. A nagy finn zeneszerző, Kalevi Aho által a számára komponált fagottversenyt 2005-ben mutatták be Helsinkiben. Kamarazenészként is számos meghívásnak tett eleget, a legjelentősebb fesztiválokon szerepelt egész Európában. 2009 óta a Nürnbergi Zeneművészeti Főiskola fagottprofesszora, 2013 szeptemberében felkérték a Hannoveri Zenei, Színházművészeti és Média Főiskola professzorának is. Európában és Ázsiában is tart mesterkurzusokat.

FEJES Krisztina zongoraművész tanulmányi évei alatt számos nemzetközi verseny helyezettje. E nemzetközi sikernek és szakmai elismeréseknek köszönhetően több hazai és külföldi felkérést tudhat magáénak. Koncertezett már Európa, Dél-Amerika és Ázsia nagy hangversenytermeiben. Számos nemzetközi fesztivál meghívottja hazánkban és külföldön.



Gazdag és sokszínű repertoárja barokk zeneművektől a kortárs alkotásokig terjed. A magyar kortárs zenei élet meghatározó művészegyénisége, számos élőzenei felvételt készít, továbbá ősbemutatók kötődnek nevéhez. 2011-ben elnyerte a Fischer Annie ösztöndíjat. 2012-ben előadóművészi tevékenységéért Artisjus-díjjal jutalmazták. Az MMA - Magyar Művészeti Akadémia - ösztöndíjasa a 2017/2018-as évadban.

„Lélekkel teli melódiavezetéssel és harmonikus billentéssel játszik a magyar zongoraművésznő." Silvia Adler - Darmstadt - 2008



KUTI László klarinétművész magyarországi tanulmányainak befejezése után a grazi Zeneművészeti Egyetemen folytatta zenei tanulmányait. A Concertino Prága nemzetközi zenei verseny győztese, fiatal szóló előadóművészként fellépett Prágában, Bécsben, Grazban és Japánban is. Három évig a Japán Hyogo Performing Arts Center szimfonikus zenekar szóló klarinétosa, majd a Berlini Filharmonikus Zenekar akadémiájának ösztöndíjasa. 2009 óta a Müncheni Filharmonikusok szóló klarinétosa, rendszeres vendégfellépője különböző zenekaroknak. A Müncheni Filharmonikusok zenekari akadémiáján végzett munkája mellett klarinét oktatóként tevékenykedett a Bécsi Filharmonikusok zenekari akadémiáján Ossiachban, mesterkurzusokat tartott Koreában, Japánban és Ausztriában, valamint a Sapporói Zenei Fesztiválon.

Aktív kamara- és szóló előadóművészként számos neves fesztiválra hívják, mint pl. a bonni Beethoven Fesztivál, de állandó visszatérő vendég Izlandon, Japánban, Kínában és Brazíliában is.

A kamarazene sokszínűségét nagyrészt a kamaraegyüttesek változatos összetétele indukálja. A klarinét hangja egészen lágy, bársonyos hatást kelt Mozart és Schumann klarinéttrióiban, Glinka művében pedig csodálatos harmóniába olvad a fagott szintén kissé nazális hangjával. Ugyanakkor, ha csupán klarinét áll a zongora mellett, hangszínei sokféleségét mutathatja be a feszes verbunkdallamokon és az egzotikus balkáni melódiákon. A műsorba Roger Boutry ma is élő francia komponista műve hoz friss, új színt a fagott és a zongora izgalmas párbeszédével. Pihenésképpen pedig Chopin jól ismert műve az op. 18. Grande Valse Brillante hangzik el.

Belépőjegy: 2000 Ft | Nyugdíjas jegy: 500 Ft | PTE MK dolgozók és hallgatók számára szakmai jegy: 500 Ft