Egy baleset sértettjét, szemtanúit keresi a pécsi rendőrség

A Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága eljárást folytat közúti közlekedés rendjének megzavarása, valamint közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt.



Pécsett a 48-as tér mellett, a Vargha Damján utca 2. szám északi oldalán május 28-án 11 óra körül egy idős férfi szállt ki egy gépjárműből, majd gyalog átment az úttest túloldalán lévő hulladékgyűjtő konténerekhez kidobni az üvegtörmeléket.

Miután végzett, figyelmetlenül lépett az úttestre, és nem vette észre a jobbról érkező, feltehetően szürkésbarna Volvo személygépkocsit, amely őt a bal oldalával elsodorta.

A gépkocsit vezető nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, felajánlotta a segítségét, mentőt akart hívni, azonban ezt az idős férfi elutasította.



A Pécsi Rendőrkapitányság kéri a gépkocsit vezető nőt, vagy azt, aki szemtanúja volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.