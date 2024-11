Egy áfával trükköző, baranyai webshopra csaptak le az adóhivatal ellenőrei

Számlázási láncolatban résztvevő magyar cégektől fogadott be fiktív számlákat egy gépjárműalkatrészek és -kiegészítők értékesítésére webshopot üzemeltető egyéni vállalkozó. A számlákkal áfakötelezettségeit akarta csökkenteni, de az ügyleteket végül 50 millió forintja bánta.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy olyan Baranya vármegyei vállalkozónál kezdett ellenőrzésbe, aki nagy forgalmú webshopot üzemeltetett, magánszemélyeknek értékesített gépjárműalkatrészeket és -kiegészítőket. Az adózónak egyetlen nagy összegben vásárló vevője volt, egy horvát gazdasági társaság, akinek - profiljától eltérő módon - egészségügyi maszkokat adott el, közösségi adómentes értékesítésként.

Az ellenőrzés feltárta, hogy az adózó négy olyan cégtől is számlákat fogadott be, melyek fiktív számlázási láncokban voltak érintettek, ahogy a horvát vevő is. Az összetett, sokszereplős, határokon átívelő láncolatok, számos magyar vállalkozásnak állítottak ki számlákat különböző szolgáltatásokról, termékértékesítésekről.

A vállalkozó, mint haszonhúzó, a fiktív számlák alapján levonásba helyezett áfával jelentősen csökkentette áfafizetési kötelezettségét. Rendszeresen, frissen alakult, vagy ügyvezetőt váltott társaságoktól szerzett be árut, fiktív beszállítói bevallási időszakonként változtak. Az egyes láncokban ugyanazok a székhelyszolgáltatók, ugyanazok az üzleti tapasztalattal, vagyonnal nem rendelkező tagok, ügyvezetők és a cég könyvelője vettek részt. Sok esetben ugyanazt az IP-címet is használták a kommunikációban.

A NAV munkatársai megállapították, hogy a kifogásolt, befogadott számlákon szereplő termékek a valóságban nem léteztek, vagy az adózó nem a számlakibocsátóitól, hanem más, ismeretlen forrásból szerezte be őket. A többnyire jogcím és valós ügylet nélkül teljesített utalások végül ugyanazoknak a külföldi cégeknek Magyarországon vezetett bankszámlájára érkeztek. Az egészségügyi maszkok vételára az adózó alá épített fiktív láncolaton keresztül a horvát vevőhöz került, aki azonnal visszautalta az összeget az adózó bankszámlájára, mint a maszkok vételárát. Az ügylet egyértelműen az áfakötelezettség elkerülését célozta.

A NAV biztosítási intézkedésként zárolta az adózó bankszámláját, így a fizetési kötelezettséget, vagyis az adóhiányt, az adóbírságot és a késedelmi pótlékot, együttesen a közel 50 millió forintot maradéktalanul behajtotta.