Ég a világ a pécsi libernyákoknál a városházán: leszámoltak a Momentummal a balliberálisok

Egyperces néma felállással emlékeztek a pécsi közgyűlés keddi ülésének kezdetén a képviselők a nemrég elhunyt Fodor Ibolyára és a Bernáth Miklósra, a PSN Zrt. vezérigazgató-helyettesére. A béke azonban nem tartott sokáig, ezt követően fellángolt a balliberálisok körében a belharc: a Momentum képviselőit leváltják a bizottságokban betöltött posztjukról. A Momenmtum képviselője, Pokorádi Gábor leszámolásnak nevezte a történteket, a nemrég eltávolított DK-s alpolgármester azt javasolta a városvezető frakciónak, hogy nevüket cseréljék le a Pécs Jövője helyett Pécs Múltjára.



A kedden reggel kiosztott előterjesztés tanúsága szerint a várost irányító balliberálisok visszahívják Pokorádi Gábort az ügyrendi bizottságból, helyére Horváth Tamást delegálják.

A városfejlesztési bizottság momentumos elnökét, Topán Lászlót, az LMP-s Kóbor Józsefre cserélik, aki már eddig is a város zöldbiztosa volt, most viszont újabb fontos posztot is betölt azt követően, hogy a baloldal mellé állt teljes mellszélességgel.

Topán László rendesen ki is akadt, úgy fogalmazott, ezt a banánköztársaságokban puccsnak szokták nevezni.

Megkérdezte Péterffy Attilát, hogy a pécsi választók tényleg erre adtak-e nekik felhatalmazást 2019 októberében, hogy ilyen súlyos ügyekben előzetes egyeztetés nélkül, pótlólagos előterjesztések alapján döntsenek?

Pokorádi Gábor szerint leszámolásról van szó, akkor húzták ki a gyufát szerinte, amikor a Mandulás kemping beépítése ellen tiltakozott a Momentum.

Péterffy Attila szerint az ő szótárukban olyan szó, hogy leszámolás, nem létezik. Szövetségek vannak, amelyek érdekek mentén alakulnak. Megjegyezte, hogy a Momentum országos elnökségével, megyei elnökségével stratégiai partnerségben vannak, személyi probléma a helyi képviselőkkel van.

A korábban szintén megpuccsolt, leváltott pécsi alpolgármester, a DK-s Bognár Szilvia nem kertelt:

- Egyes képviselőknek egzisztenciális problémáik vannak, másoknak hatalomvágyuk van, ők sosem fognak olyan döntéseket hozni, amik a képviselői szabadságfaktort hozzák.

Aki a Parlamentben 133 bátor ember döntési mechanizmusát emlegeti, az nézze meg, hogy 14-15 pécsi bátor ember milyen döntési mechanizmusát – emelte ki. Egyben azt javasolta, hogy a baloldali városvezető koalíciónak, hogy a Pécs Jövője elnevezést cseréljek le Pécs Múltjára, mert ezek a módszerek az ország legsötétebb időszakát idézik.