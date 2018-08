Drogosokkal, kocsmai verekedőkkel szemben is fellépnek a kertvárosi polgárőrök

Ügyfélfogadást is tartanak

Tarr Tivadar kiemelte, a fiatalok is kedvet éreznek ahhoz, hogy tegyenek a közbiztonságért, az egyesületben több huszonéves is vállal feladatot. Egy nyugdíjas társuknak köszönhetően pedig augusztus elsejétől minden szerdán 10 és 12 óra között személyes ügyfélfogadást is tartanak a Csontváry utca 8. címen, az egykori bérletpénztár helyén kialakított irodájukban.

Az egyesület a [email protected] e-mail címen is elérhető.