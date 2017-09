Denevér-hoteleket helyeznek el a pécsi tűzoltó laktanyán

Évek óta együtt „szolgálnak" a denevérek a pécsi laktanya tűzoltóival. Csak becsülni lehet az egyedek számát, annyi biztos, hogy a háromemeletes épületben több száz denevér él.



Legtöbbször reggelente éri meglepetés a katasztrófavédelem munkatársait, mikor kinyitják a zárt iroda ajtókat, az állatok ugyanis éjszaka élnek aktív életet. Előfordul, hogy néhány egyed nem talál vissza a helyére, és a lehető legszokatlanabb helyeken táboroznak le. Szekrényajtók alatt, függönyön, fogason lógó kabáton vagy sálon, de előfordult, hogy cipőbe és nadrág szárába is bebújtak a denevérek. Egy-egy hangos kiáltás vagy sikoly jelzik ilyenkor, hogy valamelyik irodában újabb „reggeli meglepetés" várt valakit.

Megkerestük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakembereit, hogy segítsenek valamilyen megoldást találni a denevérek átköltöztetésére. A laktanya ablakai fölött található burkolat mögött ugyanis egyre csak szaporodnak az állatok, napközben még a ciripelésüket is hallani lehet.

A Nemzeti Park Igazgatóság munkatársától megtudtuk, hogy a denevérek természetvédelmi oltalom alatt állnak. Repülő rovarokkal táplálkoznak, napközben alszanak, majd szürkületkor lesznek aktívak. Élőhelyüket tekintve kétfajta állatot különböztetnek meg: az egyik típus barlanglakó, míg a másik odúlakó. Mivel egyre kevesebb az öreg, nagyméretű odvas fa, csökken a denevérek élettere is. Kénytelenek újabb élőhelyet keresni, így kerül egyre közelebb az odúlakó típus az emberhez. Kolóniákban élnek, és egy év alatt többször is változtathatják a helyüket. A telelőhelyüket tavasszal hagyják el, ekkor hozzák világra az utódaikat. Nyár végén és ősz elején szaporodó helyet keresnek, ami minél visszhangosabb annál ideálisabb. A denevér hím tagjai ugyanis hangos énekkel hívják nászra a nőstényeket, majd az összegyűlt háremmel szaporodnak.

Nemcsak a kevesebb szállásnak alkalmas fa miatt húzódnak az épületekbe a denevérek. Néhány évtizede a templomok állandó lakói között voltak. A sorozatos felújításoknak köszönhetően zárttá vált a legtöbb templom padlása, így a baglyok mellett, a denevérek is kiszorultak. Egy időben a paneltömbök között is sok állat élt, a hőszigetelések elterjedésével azonban ez az élőhely is megszűnt. Végső megoldásként gyakran redőny- és ablaktokokba költöznek. Valószínűleg ez az út vezetett a pécsi tűzoltó laktanyához is.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság két denevér-hotelt adományozott a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, amelyeket az épület egyik lépcsőházának külső falára helyeznek el a tűzoltók. A szakemberek megfigyelése alapján, a fából készült odú ideális a denevérek számára, akár egész éves tartózkodásra is beköltöznek. Nyáron nem túl meleg, a hidegben pedig összebújva, egymást melegítve alusszák át a telet.

Reméljük, hogy a denevérek ideálisnak ítélik majd meg a kétrekeszes denevér-hoteleket, és a tél kezdetére egyre többen kiköltöznek majd a laktanyából. Annyi biztos, hogy méretüknél fogva nincs a városban ezeknél vonzóbb hotel, ugyanis Pécsett eddig még nem helyeztek ki ekkora méretű odúkat.