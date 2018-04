Csizi Péter: Magyarország, a magyar emberek szempontjai a legfontosabbak

Átalakult Magyarország és Pécs is az elmúlt tíz év során, nyilatkozta lapunknak Csizi Péter fideszes országgyűlési képviselő. A pécsi politikus szerint elmúlt az az idő, amikor az embereknek folyamatos áremelésektől kellett tartaniuk, ezzel szemben megerősödtek a családok, egyre többen vállalnak harmadik, negyedik gyermeket, a foglalkoztatás, a közbiztonság javult, s már Pécsett sem lepusztult iskolákba, óvodákba kénytelenek járni a gyermekek.





- Néhány nap múlva véget ér a kormányzati ciklus, a választók ismét dönthetnek arról, kinek adnak felhatalmazást a következő négy évre. Hogyan értékeli a nemzeti kormány

teljesítményét?



- Egy nemzeti kormány mindig azt kell figyelje, hogy a magyar emberek szempontjából mi történt. Büszkén mondhatjuk - közösen - hogy a magyar emberek az elmúlt négy-nyolc évben olyan erőfeszítéseket tettek, olyan dolgokat vittek véghez, hogy egy tönkretett, lepusztított országból európai mércével mérve is élhető, szerethető országot teremtettek. Olyat, ahol a családok, a gyermekek, a nők, a dolgozó emberek a legfontosabbak. Megkétszerezett családtámogatás, nagyságrenddel több támogatás a gyermekeknek, például a Nők 40 Program, és közel 800 ezerrel több munkahely.



- Mire a legbüszkébb?



- Például arra, hogy korábban újévet követően az emberek félve nyitották ki az újságot, hiszen mindig akkor jelentették be, hogy 15-20- 30 százalékkal emelkednek a közüzemi díjak. Évek óta nem történt ilyen, sőt, a rezsicsökkentés példátlan mértékű volt egész Európában. Kaptunk is érte Brüsszelben, mert így a pénz nem külföldre vándorolt, hanem maradt a magyarok pénztárcájában. Büszke vagyok, hogy résztvevője, megszavazója lehettem ezeknek a döntéseknek. Mint ahogyan a trianoni sebet is sikerül lassan gyógyítanunk a kettős állampolgársággal, és akkor még nem beszéltünk az új Alaptörvényről.



- Pécs is jól járt eközben?



- Meghiszem azt. De meg is érdemelték a pécsiek, kiböjtölték a szocialisták borzalmas

városvezetését. Emlékezzünk csak a milliárdos jutalmakra, amelyeket maguknak fizettek, azután az ellopott buszokra, amelyeket már az utasok toltak, s havonta kétezer járatkimaradás volt. De ott volt a negyven milliárdos adósság, és a magas parkolási díj, a magas vízdíj és az ehetetlen gyermekétkeztetés is. Borzalmas visszagondolni rá, hogy egy kétezer éves város egyik legsikertelenebb időszaka volt. Viszont 2010 óta megújult a teljes belváros, folyamatos az útfelújítás, nincs eszetlen drágulás a szolgáltatásokban, megújult számos bölcsőde, óvoda, iskola, s most avattunk új rendelőintézetet a Kertvárosban. Ugyancsak érdemes visszaemlékezni arra, hogy 2008-ban Pécsett is leállt az ingatlanpiac. Ezzel szemben ma sorra kelnek el a lakások, nagyon sok új is épül, beépítetlen foghíjtelek pedig már alig van, mint ahogy jó helyen lévő üzlethelyiséget is csak nagyon nehezen lehet csak találni. Mindez persze nem magától ment, nem lenne ilyen erőteljes az építőipari ágazatban a fellendülés, ha nem működne a családi otthonteremtési kedvezmény, és ha nem segítené az ágazat fejlődését más módokon is a kormány. Pécs szempontjából az is óriási változást hozott, hogy míg tíz évvel ezelőtt 1400 külföldi diák tanult az egyetemen, ma már 4300-an vannak, és remélhetőleg még többen lesznek. Az ehhez szükséges fejlesztésekhez a

kormány 24 milliárdos támogatást nyújtott az egyetemnek a Modern Városok Program

keretében. Az pedig nem is lehet kérdés, hogy a külföldi hallgatók milyen komoly mértékben járulnak hozzá helyi gazdaság fejlődéséhez.



- A nemzetstratégia egyik alapkérdése, hogy megállítható legyen a népességfogyás. Hogyan látja, Pécsett is mutatkoznak már kedvező jelek?



- Mindenképp. Jó tíz évvel ezelőtt a gyermekvállalás még anyagi kérdés volt, többen az

ismerőseim közül is azért nem vállaltak második, harmadik gyermeket, mert nem volt meg az ehhez szükséges anyagi biztonság. Most viszont sok pécsi családban is a harmadik, negyedik gyermeke megszületését várják, tervezik, amire az otthonteremtési támogatás mellett acsalá di adókedvezmény teremti meg a kellő alapot, mivel jóval több pénz marad a családi kasszában. És persze az sem mindegy, hova, milyen körülmények között járnak majd óvodába, iskolába a gyerekek. Pécsett utóbbi ügyben is nagyon sok minden történt, 2008-ban az volt a helyzet, hogy lepusztult, esetenként életveszélyes intézmények várták a gyerekeket, most pedig ezek is sorra megújulnak. A sportolási lehetőségek tekintetében is minőségi a változás, míg korábban szakemberekre, eszközökre, felszerelésre sem volt pénz, ma a társasági adókedvezmény révén mindez rendelkezésre áll Pécsett is, a gyerekek minden

versenyre el tudnak jutni, s több ezren sportolhatnak rendszeresen. De említhetném az

egészségügyet is, sokan emlékeznek például arra, milyen állapotok uralkodtak például a 400 ágyas klinikán, ahol ma egy- kétágyas szobák és a legmodernebb berendezések állnak a betegek rendelkezésére.



- Az ellenzék azonban mégis támadja Önöket. Mit gondol, a folyamatos külső-belső támadások ellenében is tovább vihető lesz a 2010-től folyatott politika?



- Az ellenzék ma nem a magyarok, hanem a bevándorlók oldalán áll. Harminc ezüstpénzért eladták a lelküket, csakhogy hatalomhoz juthassanak, s lebonthassák a határzárat. Volt, aki ki is mondta, hogy jobbnak tartja a bevándorlókat, mint az itt élőket. Elképesztő! Ám a mi munkánk folytatása csakis a magyar emberek akaratán múlik. Magyarország ma magyar, s mi azon vagyunk, hogy az is maradjon. Nem a nagyhatalmak vagy Brüsszel érdekeinek akarunk megfelelni, hanem a magyaroknak. Ez a tétje, az igazi tétje az áprilisi választásnak: megmaradunk-e magyaroknak, a miénk lesz-e továbbra is Magyarország, vagy átengedjük a bevándorlóknak, Soros Györgynek vagy a pénzügyi spekuláns szervezeteinek? Orbán Viktor személye azt hiszem garancia arra, hogy az ország a magyaroké marad, ha nem hibázunk vasárnap. Mi pedig támogatni fogjuk őt.