Csavart vagy gombóc? Az örök klasszikusok mellett újdonságokat is kínálnak a pécsi fagyiárusok

Itt a tavasz, sőt, az időjárás már-már a nyarat idézi, így természetesen a fagyiárusok sem vártak tovább, felállították standjaikat, megnyitották üzleteiket Pécsett is. Elindultunk és megnéztük, milyen is a kínálat a belvárosban.



Főként a Széchenyi tér és a Király utca környékére koncentráltunk sétánk közben, ahol szép számban akadnak fagylaltárusok. Választékból nincs hiány, szinte tíz méterenként újabb és újabb standba botlottunk, ahol a különlegesebbnél különlegesebb jeges desszertet kóstolhattuk meg.

Még mindig a klasszikus ízek a legfelkapottabbak, mint például a vanília és a csokoládé, de nagy népszerűségnek örvendenek a gyümölcsös ízesítések is (citrom, málna, eper, sárgabarack). Ezen felül mindenhol próbálják a lehető legújabb trendeket követni, néhol szinte már választani sem lehet a különböző fajták között.



S ha már a trendeknél tartunk, ismét divatba jött a csavart fagyi, amely a régi idők nagy kedvence volt. A Kossuth téren láttunk ilyet egy fagyisnál, s azt mondhatjuk, egész baráti áron kínálják az édességet.



Azonban már nem csak az ízekben találtunk különlegességet, hanem különféle tölcsérekkel is találkoztunk, hiszen a hagyományos és az úgy nevezett édes tölcsér mellett kedvünk szerint választhatunk, a sima csokival, illetve a csokival és cukorkával bevontak közül is. Természetesen ezekért felárat kell fizetni, ez átlagban ötven forintot jelent.



Az egyik Széchenyi téri fagyizóban az édesszájúak többfajta öntet közül is választhatnak, láttunk málnásat, meggyeset, erdei gyümölcsöset is, s a fagyinkat az örök klasszikussal, a rolettivel is megspékelhetjük, ha a csoki-bevonatos tölcsér és az édes öntet nem lenne elég.



Az árakat illetően nagy változás nincsen az elmúlt évekhez képest, azonban valamennyit mégis csak drágult a fagyi. Átlagosan 250 forintba kerül egy-egy gombóc, de van lehetőség cukormentes, laktózmentes fagyit is vásárolni, melyek ára jóval eltér a simáétól, akár ötven forinttal is drágább lehet.



A minőségre azért oda kell figyelni, hiszen egy-két árusnál a mennyiség és a minőség nem egyenesen arányos, vagyis hiába veszünk 250 forintért egy ötdekás gombócot, ha utána elégedetlenül fogyasztjuk el. Nagyon odafigyelnek a tálalásra is az eladók, cukorral, gumicukorral, öntetekkel, gyümölcsökkel díszítve kínálják a desszerteket, így az arra járók egyre kevésbé tudnak nemet mondani egy-egy gombócra.