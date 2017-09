Családi napot tartott a katasztrófavédelem

Nem rég múlt egy éve, hogy egy helyen, együtt szolgálnak a baranyai rendőrök ügyeletesei és a katasztrófavédelem főügyelete. A tevékenység irányító központba futnak be a segélyhívások, innen történik a beavatkozások koordinálása is.

A családi nap azért is volt különleges, mert a pécsi, Légszeszgyár utcai objektumba szigorú feltételekhez kötött a belépés. Éppen ezért, a kollégák hozzátartozói eddig csak elképzelni tudták, hogy hol is dolgoznak ők. A rendezvényen a sok színes program mellett, az ügyeleti helyiséget is meglátogatták a családok, és közelebbről megismerkedhettek a tevékenység irányító központ működésével.

A szolgálat tagjai élmény dús családi napot rendeztek, ahol rendőr- és tűzoltó autók, rendőr motor, rendőrkutyás bemutatók, darts, íjászat és számos egyéb színes, - a kicsik, nagyok számára egyaránt élvezetes - program szórakoztatta a résztvevőket.

A vezetők, és az állomány is úgy véli, hogy fontosak a szolgálaton kívüli összejövetelek. Ezek a rendezvények összekovácsolják a két rendvédelmi szerv ügyeletes kollégáit, valamint a családtagoknak is lehetőségük nyílik megismerkedni egymással.

"Jövőre még nagyobb bulit csapunk Együtt!" - hangzott el az összejövetel végén, amelyre nem is kell egy évet várni. Szeptemberben ugyanis közös, családos erdei túrát szerveznek a Mecsekben.