Családi majálist tartanak a Balokány-ligetben, rengeteg programmal várják a vendégeket

Csónakázás, állatsimogató, ugrálóvár és színpadi produkciók - ez csupán néhány elem abból a programkavalkádból, amit május 1-jén kínál a Balokány-liget a baranyai megyeszékhelyen. „Pécs zöld szívében" egész napos, igen összetett, jó hangulatú eseményre várják a felhőtlen kikapcsolódásra vágyókat.



- A program összeállításakor elsősorban a családokra fókuszáltunk, de igyekeztünk, hogy olyan színpadi műsor és kísérő eseménysor álljon össze, amely valóban valamennyi korosztály, továbbá még a nagyon különböző érdeklődési körű látogatók kíváncsiságát is felkelti - mondja dr. Pánovics Attila, a május 1-jei majális egyik szervezője.

A Balokány-ligetért Egyesület elnökének tájékoztatása szerint ez a sokszínűség abban is megmutatkozik, milyen sok szervezethez kötőnek programelemek: pl. a délelőtti állatsimogató a Misina Természet- és Állatvédő Egyesületnek köszönhetően valósul meg, az íjászatot az Ifjúsági Unió Pécs jegyzi, a tűzoltóautó-simogatással és elsősegély-bemutatóval a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelentkezett be, az öko játékokat és kézműveskedést a Zöld-Híd Alapítvány felügyeli, a papírsárkány-készítésben és -eregetésben a Kenderzsupp Egyesület segít, az EUrópa sátrat pedig a Baranya Megyei Európai Információs Pont állítja fel - oda is érdemes lesz betérni, hiszen az országos Európa-totó fődíja egy kétszemélyes utazás Bulgáriába.

Mindezek mellett a főszervezők, a Pécsi Zöld Kör és a Balokány-ligetért Egyesület gondoskodtak arról, hogy ételudvar is várja a helyszínre kilátogatókat, valamint hogy a Balokány-tó is „szerepeljen": a vízen nem csupán hajómodell-, valamint környezetbarát elektromos vízi gokart-bemutatót tekinthetnek meg az érdeklődők, de csónakázni is lehet, ami minden bizonnyal maradandó élményt jelent majd a gyerekeknek és azok családtagjainak.



Hasonlóan sokszínűnek ígérkezik a színpadi műsor is, amelyben mazsorettcsoport (a BÉKE Egyesületé) éppúgy helyet kapott, mint Richard Davidson bűvész, a Gitár Akusztik Projekt, a Khelipeske Rom Táncegyüttes, Götz Attila és Stubendek Katalin (a Pécsi Nemzeti Színház művészei) duettje, az EuroDance Táncszínház és a Siberia zenekar. Ráadásul e produkciók mellett nem hiányzik a programból a tombolasorsolás, a sörivó-verseny és este a retro diszkó sem.

- Széleskörű összefogással és az önkormányzat támogatásával már évek óta dolgozunk azon, hogy a Balokány-liget ismét azzá váljon, ami a múlt század elején volt: Pécs élettől lüktető „zöld szíve" legyen - mondja dr. Pánovics Attila. - Bízunk abban, hogy május 1-jén az időjárás is velünk lesz, mert akkor mind a tavon, mind annak környezetében valóban nagy, sikeres és emlékezetes közösségi programot bonyolíthatunk le. Szeretettel várunk mindenkit!

A május 1-jei esemény fővédnöke dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere, és délelőtt 10 órakor hivatalosan a majálist is az önkormányzat képviselője, Őri László alpolgármester nyitja meg.