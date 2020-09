Családi házakat fosztogató baranyai bandát kapcsoltak le

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon országos koordináció irányítójaként befejezték annak az ügynek a nyomozását, melyet egy négyfős társaság ellen folytattak egy több hónapon át tartó betöréssorozat miatt.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon indítottak büntetőeljárást ismeretlen tettesek ellen, akik még 2019 tavaszán és nyarán törtek be több Tolna megyei településen - Bátaszéken, Szekszárdon és Tamásiban - családi házakba.

Az elkövetők módszere az volt, hogy az éjszakára szellőztetés miatt nyitva hagyott spájz vagy fürdőszoba ablak elől a szúnyoghálót letépték vagy leégették, majd az ablakot benyomták, egyikük bemászott, majd társait beengedte a bejárati ajtón.

A házban kutatást végeztek, és különböző értékeket - készpénzt és aranyékszereket - loptak el. A nyomozás során a rendőrök látókörébe került egy négyfős társaság - egy 53 éves és egy 28 éves pécsi, egy 42 éves szőkédi és egy 52 éves iharosi férfi -, akiket végül az egyik, a megyében elkövetett betörés után el is kaptak. Közülük a szekszárdi nyomozók három személyt őrizetbe is vettek, őket a Szekszárdi Járásbíróság letartóztatásba helyezte. A banda tagjai azóta is letartóztatásban vannak.

Az eljárás során kiderült, hogy a társaság Tolna megyén kívül az ország számos pontján - Baranya, Somogy, Zala, Bács- Kiskun, Veszprém megyében - tört be hasonló módszerrel családi házakba, ahonnan összesen mintegy 10 millió forint értékben loptak el pénzt és aranyékszereket.

Az elkövetők legalább 50 családi házba törtek be 2019 februárja és júniusa között. A betörőket családtagjaik is segítették, akik az ellopott ékszerek zálogosításában vettek részt. A nyomozók az értékek egy részét az eljárás során visszaszerezték. A kutatások alkalmával a szőkédi férfi otthonában egy engedély nélkül tartott lőfegyvert is találtak.

A szekszárdi rendőrök 50 rendbeli lopás bűntett és vétség, valamint 11 rendbeli bűnpártolás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt összesen hét embert hallgattak ki gyanúsítottként.

A nyomozók az ügyben a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a több tízezer oldalas ügyiratot a napokban megküldték az illetékes ügyészségnek.