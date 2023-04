Csaknem negyven programmal rendezik meg a Zsolnay Pikniket

Csaknem negyven, javarészt szabadtéri és ingyenes kulturális és családi programot kínál az érdeklődőknek az idei Zsolnay Piknik a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben május 20-án és 21-én - tájékoztatták a szervezők az MTI-t csütörtökön.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) közleménye szerint a pécsi kultnegyed parkjában a látogatók idén is pokrócokon heverészve kóstolhatnak gasztronómiai csemegéket, miközben művészeti programok zajlanak a helyszíneken.



A gyerekeket Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar várja majd interaktív koncerttel Játszóházi rokkendroll címmel, több előadást tart a Bóbita Bábszínház, lesz buborékbűvölő workshop és baba-mama jóga is. A MintaPinty Zenekar előadásának címe Áfonyka & egyéb Varró Dani dalok, gyerekjátékokkal települ ki a Nevetnikék Alapítvány, lesz lego-duplo játszóház, mesekuckó és Varázsóra előadások.



A Kortárs Junior - Rendhagyó órák sorozata keretében egy rendhagyó tesiórát tartanak a negyedben található m21 Galériában. A résztvevők dráma- és táncterapeuta vezetésével képzeletben Szász János Az elvonatkoztatás fokozatai című kiállításának képeiben mozoghatnak, Hornok Máté drámatanár pedig Az elmúlt a 40 év legjobb sajtófotói című kiállításon tart rendhagyó órát.



A felnőttek szórakoztatására szombaton és vasárnap számos koncertet tartanak, így fellép többek között Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Madras Special, az I Am Soyuz, a Ripoff Raskolnikov Band, az aZorka és a Kozma Orsi Quartet, továbbá komolyzenei hangversenyeket adnak a pécsi egyetem zeneművészeti hallgatói, Hajdu Steve pedig Hajdu you do? című stand-up show-jával lép fel.



A piknik keretében Nikola Faller eszéki szobrászművész is újra Pécsre látogat. Az Pécs - Eszék 50 éves Testvérvárosi évforduló kapcsán a két város Kulturális Évadot hirdet, melynek első pécsi állomása a Zsolnay Pikniken lesz. A Land Art művész korábban falevelek segítségével hozott létre műalkotást Pécsen, most pedig a Zsolnay Negyed két pontján is hasonló alkotást tervez frissen nőtt fűvel. A két alkotás közül az egyik élőben készül majd a közönség szeme láttára.



Rendhagyó tárlatvezetések is lesznek több témában: a Zsolnay lányok titkai és Zsolnay Miklós kalandos életútja mellett Szász János kiállításán és a 41. Magyar Sajtófotó kiállításon is tartanak vezetést.



A Mecseki Uzsonnás Doboz című - belépődíjas - műhelyfoglalkozáson Fazekas Bálinttal és a La Fonte Reggelizővel készíthetik el a résztvevők saját piknikszettjüket.

Az Amalgam Collection gyárlátogatásán az érdeklődők az autómakett-készítés érdekes folyamataiba nyerhetnek betekintést.



Lesz véradás, planetáriumi előadások és Játékok címmel megnyílik a PTE Művészeti Kar Formatervezés Tanszéke keramikus hallgatóinak kirakatkiállítása is.



Az egész napos ingyenes programok mellett három kiemelt - belépődíjas - előadással is várják az érdeklődőket. A fesztivál felvezetéseként május 19-én látható a MÚVILÁV - Majdnem, mint a filmeken című zenés-filmes színdarab Trokán Nóra és Klem Viktor főszereplésével. Május 20-án a Kollár-Klemencz Kamarazenekar mutatja be legújabb, A folyó című lemezét. Május 21-én pedig Chanson Elysée címmel francia sanzonest hallható Csemer Boglárka és Kárász Eszter előadásában, hatfős zenekari kísérettel - olvasható a ZSÖK közleményében.



A koncertekről és a programokról részletesen a zsolnaynegyed.hu

oldalon lehet tájékozódni.