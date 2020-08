Csaknem négyszázmillióból újítják fel a Koch Valéria Iskolaközpont egyik oviját

Augusztus közepén hivatalosan is kezdetét vette a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata idei legnagyobb volumenű beruházása: mintegy bruttó 370 millió forintból kívül-belül megújul és kibővül a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet Szőnyi utcai óvodája. A munkálatokat a kivitelezésre kiírt pályázatot elnyert Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. végzi, és azok a tervek szerint csaknem egy teljes évig zajlanak majd. A fenntartó, az országos német önkormányzat az intézménybe járó gyermekeket ez idő alatt két másik óvodában helyezte el.

Az MNOÖ intézményfenntartóként az elmúlt években számos nagy infrastrukturális fejlesztést hajtott végre - többek között a német nemzetiségi oktatás zászlóshajójaként ismert pécsi Koch Valéria Iskolaközpont épületein: néhány évvel ezelőtt az általános iskola, majd a Dugonics utcai óvoda komplex felújítása, azt követően az iskola menzájának modernizálása, valamint új tanári és tantermek kialakítása valósulhatott meg.

Most pedig a Szőnyi utcai óvodán a sor; az igencsak felújításra szoruló épület teljesen megújul: a Z-Line Építész Stúdió Kft. tervei szerint korszerű, energiatakarékos, megújuló energiát biztosító megoldásokkal ellátott, akadálymentes és gyermekbarát lesz. Egységes külső szigeteléssel és új nyílászárókkal látják el, felújítják a fűtési rendszert, valamint a belső tereket, és megújul a melegítőkonyha is. A korszerűsítés mellett bővül is az épület: ráépítéssel új, napfényes termeket - egy tornaszobát és egy nevelői szobát - alakítanak ki.

A beruházás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága bruttó 300 millió forintos támogatásával valósul meg; az afeletti összeget a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a megvalósítás üteméhez igazodva, az adott évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.

A Szőnyi utcai német nemzetiségi óvodába járó gyermekek játékos környezetben ismerkedhetnek a német népdalokkal, versekkel, mesékkel és játékokkal, és számos ismeretet szerezhetnek a magyarországi német kultúráról és hagyományokról. Az intézmény programjának legfontosabb célja az anyanyelvi nevelés. A csaknem három évtizede német nemzetiségi óvodaként működő intézmény a 2000/2001-es tanévtől a Koch Valéria Iskolaközpont, Baranya megye legnagyobb német nemzetiségi oktatási komplexumának tagintézménye, és az országos német önkormányzat fenntartásában működik.