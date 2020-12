COVID-bűnözés: a járványt kihasználva próbálnak csalók bejutni baranyai lakásokba

Sajnos úgy tűnik, tényleg nincs olyan nehéz helyzet, amiből a bűnözők ne akarnának hasznot húzni. Nemrég a trükkös betörők egy új cselt eszeltek ki. Védőfelszerelésbe öltözve becsengetnek a pécsi lakásokba, azt hazudva, hogy az önkormányzat küldte őket fertőtleníteni, és ha nem jutnak be, pénzbüntetésre számíthat az ingatlan tulajdonos. Más baranyai településekről pedig arról kaptunk jelzéseket olvasóinktól, hogy "gyanús egyének" fertőtlenítőket kínálnak házakba csengetve. Legyünk nagyon óvatosak!



Már több olyan esetről hallhattunk, amikor a trükkös csalók magukat valamelyik közműszolgáltató munkatársának kiadva jutottak be lakásokba, ahonnan pénzt és értéktárgyakat vittek el. A kék hírek olvasói már azon sem lepődnek meg, ha olyan történettel találkoznak, hogy egy idős áldozattól úgy csaltak ki jelentős összeget a bűnözők, hogy éjszaka azzal a mesével hívták fel, amely szerint az unokája balesetet okozott, és a kárt azonnal ki kell fizetnie.

A trükkös tolvajok alkalmazkodnak a koronavírus-járvány miatt kialakult bizonytalan, sokszor zaklatott helyzethez. Egyik olvasónk jelezte szerkesztőségünknek, hogy Pécsett új módszerrel próbálnak lakásokba bejutni a csalók. Mint megtudtuk, védőfelszerelésben csengetnek be a kiszemelt áldozathoz azt hazudva, hogy az önkormányzat megbízásából fertőtleníteniük kell az ingatlant, ellenkező esetben bírságot szabnak ki.

Hogy történetük hihetőbb legyen, egy papírt is lobogtatnak, amelyen valamilyen pecsét is szerepel, így azt a látszatot keltik, mintha hivatalos megbízólevélről vagy engedélyről lenne szó. Természetesen ilyen feladattal az önkormányzat senkit sem bízott meg, érdemes tehát elővigyázatosnak lenni, nyilvánvalóan csalási kísérletről van szó.



A trükkös tolvajok új módszerére egyébként az egyik pécsi társasházban egy kiírás is figyelmeztet, amely az interneten is terjed. Ebben az a tanács olvasható, hogy akit megpróbálnak becsapni, azonnal értesítse a rendőrséget.

Nos, ezt a jelek szerint nem teszik meg, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság ugyanis arról tájékoztatta munkatársunkat, hogy a válaszadás időpontjáig nem érkezett hozzájuk bejelentés vagy feljelentés az ismertetett esettel vagy ahhoz hasonló csalási kísérlettel kapcsolatban.

Erősen ajánlott az elővigyázatosság, hogy senki ne váljon a csalók áldozatává.



Képünk illusztráció.