Coop Rally: számos szakember tért vissza külföldről a mohácsi vágóhídra dolgozni

Baranyába érkezett csütörtökön az idén a Dunántúlt átszelő Coop Rally, a magyar élelmiszerágazat egyik legnagyobb éves seregszemléje, amelynek célja a kiváló minőségű és biztonságos magyar élelmiszerek népszerűsítése.



A verseny mohácsi állomásán Fekete Tibor, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának tagja köszöntőjében a házigazda MCS Vágóhíd Zrt. tevékenységéről szólva hangsúlyozta, a társaság példát mutatott arra, hogy igenis meg lehet állítani, sőt, meg is lehet fordítani a magyar munkaerő külföldre vándorlását. A vágóhíd működésének megkezdése óta ugyanis számos korábban külföldön dolgozó hentes döntött így, hogy hazaköltözik a mohácsi üzemben kínált munkalehetőség miatt.



Szekó József, Mohács polgármestere a vágóhíd jelentőségéről szólva azt hangsúlyozta, hogy már az építkezés idején is több mint 800 ember dolgozott a telephelyen, ami jótékony hatással volt a város gazdaságára. Hozzátette azt is, a közeli jövőben a helyi járató autóbusz-hálózat is eléri az üzemet, a közelében megállót alakítanak ki. A polgármester kitért arra is, hogy a város önkormányzata a létesítmény szomszédságában 40 hektáron iparipark-fejlesztést valósít meg.



A baranyai kormánymegbízott, Horváth Zoltán azt emelte ki, hogy a megye élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozásai számára 14 milliárd forintnyi forrást biztosít a kormány különféle forrásokból, amiből 9,2 milliárd forint jut az állattartás modernizálására.



- Folyamatosan nő a magyar élelmiszeripar eredményessége, az elmúlt években 27 százalékkal emelkedett a húsfogyasztás - jelentette ki az eseményen Bognár Lajos, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára -, amiből a sertéshús is kivette a részét.

Hangsúlyozta, hogy az eredményességet tekintve Magyarországon az élelmiszeripar a második a járműgyártás után, ugyanakkor tovább kell növelni az élelmiszeripar termékeinek értékesítését, amihez állami szerepvállalásra is szükség van. A szerepvállalás részleteiről szólva, Bognár Lajos a piaci szereplők közti verseny tisztaságának megteremtését, és az élelmiszerbiztonság garantálását említette.



Pókos Gergely, az MCS Vágóhíd Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a mohácsi üzemben feldolgozott sertések a létesítmény közvetlen közeléből érkeznek, a takarmányukat pedig a cégcsoport helyi üzemében keverik.