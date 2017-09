Célegyenesben a csatornázás Komló-Somágon

A tervezett ütem szerint halad a csatornázás Komló somági városrészében és néhány további utcában. A hét szakasz közül ötöt már befejezett a kivitelező, az első lakók néhány héten belül már rá is köthetnek a hálózatra.



Május közepén vonultak fel a munkagépek és kezdték meg a vezetékfektetést több mint féltucat komlói utcában. Az érintett szakaszok főként Somágon és a Templom tér környéki, délkeleti városrészben találhatók, ahol a lakóknak mindezidáig nélkülözni kellett a szennyvízcsatorna kényelmét. „A város csatornaellátottsága korábban is nagyon magas, 98%-os volt, a mostani fejlesztéssel ez 99,3%-ra fog növekedni" - számszerűsítette a több mint egymilliárdos, európai uniós finanszírozású projektet Polics József polgármester.

A nyár során terv szerint haladtak a kivitelezési munkák, így mostanra a legtöbb szakaszon be is fejeződött a csőhálózat építése. A Kiss János utca mellett négy somági szakasz: a Dugovics Titusz, a Bocskai, a Hunyadi és az Esze Tamás Eötvös utca felőli részén készült el teljesen a vezeték. Így már csak két utcában: az Esze Tamás Attila út felőli részén és a Bajcsy-Zsilinszky utcában folyik a munka. Ezekben a következő hetekben lezárásokra is számítaniuk kell a közlekedőknek.

A felbontott utakat a kivitelező a szabályoknak megfelelően helyre fogja állítani. Az újraaszfaltozásra a tömörödési idők és az időjárás miatt csak tavasszal kerül sor. Az egész addig hivatalosan munkaterületnek számító szakaszokon folyamatosan ellenőrzik a zúzalékköves ideiglenes javítások állapotát és az esetleges kátyúkat, süllyedéseket betömik.

„A legkorábban átadott szakaszokon jelenleg is zajlanak a minőségi vizsgálatok, várhatóan néhány héten belül megkezdődhetnek a rákötések" - osztott meg jó híreket a lakókkal Polics József. „Szakaszosan helyezzük üzembe a vezetékeket, ennek ritmusában köthetnek majd rá az érintett lakók. Ennek a pontos ütemezéséről és a feltételekről mindenkit időben, írásban tájékoztatni fogunk" - tett további ígéretet.