Busójárás mellett jelmezbál, népművészek mellett gagyiárusok: biztosan jól van ez így?!

A féltve őrzött közös kincseink, mohácsi hagyományaink mellett ma már az Elvisnek, bohócnak, amerikai módi szerint boszorkánynak öltözött jelmezesek, a gagyiárusok, s a tuc-tuc zene a vidámaparkosoknál is részei busójárásnak. Ha nem vigyázunk, éppen a lényeg lesz oda, s akár még a világörökségi címünknél is rezeghet a léc.

Többen már akkor megkondították a vészharangot, amikor 2009-ben az UNESCO felvette az emberiség szellemi világörökségét számba vevő listára a mohácsi busójárást, mondván, a hagyománynak világszerte ismertséget hozó címmel együtt a télűzés varázsa akár meg is kophat. Akkori érvelésük szerint attól tartottak, hogy azzal, hogy egyre többen és többen érkeznek Mohácsra, a programok felhígulnak, s a tömeggel együtt beszivárognak olyan jelenségek, elemek is, amelyeknek a busójáráshoz abszolút semmi köze.

Sajnos úgy tűnik, hogy az óvatoskodóknak részben igazuk lett.

Hangsúlyozzuk, hogy nem most kezdődött - tehát ne is próbálja senki belekeverni a politikát -, csak most teljesedett ki az évek óta tartó folyamat. A busójáráson ma már láthatunk mindenféle, például Elvis-, amerikai módi szerint boszorkány- vagy bohócjelmezbe öltözött „alakoskodókat" is, egyre többet, s ha nem lennének busók is, úgy is érezhetnénk magunkat, mintha egy nagy, össznépi karneválon lennénk - bárhol másutt a világon.



S ez bizony baj.

Mint ahogy az sem pusztán csak örömmel jár, hogy a busójárás látogatottsága immár tényleg hatalmas méreteket öltött - már szombaton is annyian vannak, mint máskor egy erős vasárnapon.

Ennyi ember valóban tartalmas szórakoztatásáról bizony nem egyszerű gondoskodni, s persze az sem biztos, hogy közülük mindenki pusztán a hagyományok megismerése miatt érkezik Mohácsra, hanem sokkal inkább szórakozni, bulizni. Ez akár még jó is lehetne így, de valamit akkor is kezdeni kellene velük, mert a céltalanul lődörgő emberfolyamot látni, s elcsípett beszélgetéseiket hallgatni - melyekből kiderül, hogy sajnos az üresjáratok időtartama alatt unatkoznak -, különösen mohácsiként, fájó.

S végül jegyezzük meg azt is, hogy nagyon ide nem illők a gagyiárusok, akik elképesztő árakon kínálják a bóvlit, a vidámparkosoknál üvöltő tuc-tuc zene ugyanez a kategória, s - bár tudjuk, hogy ezzel nem igazán lehet mit kezdeni, hiszen piaci viszonyok vannak - az meg egy külön misét is megérne, hogy az étel- és italárusok a budapesti Vörösmarty téren tapasztaltakhoz viszonyítva is szinte megfizethetetlenek.

Szóval, ha ez utóbbit még le is húzzuk a listánkról, akkor is bőven akadna tennivaló.

Elég csak arra gondolni, hogy a napokban Jaksics György - akinek elhivatottságához, szakértelméhez kétség sem férhet - is felemelte a szavát amiatt, hogy a sokac viseletek ma már szinte futószalagon készülnek, csak éppen sok közük nincs az eredetihez.

Érdemes meghallani a szavát, s mások szavát is.

Talán még nem késő, s ismét a helyes irányba lehet mozdítani a busójárást, mert ha nem vigyázunk, le is kerülhetünk az emberiség szellemi örökségét tartalmazó listáról, de ami ennél is nagyobb baj lenne, az az, ha saját magunk mondanunk le egyik legnagyobb kincsünkről.