Brutális gyilkosságért ítéltek el egy férfit Pécsett

Jogerősen tizenöt év fegyházbüntetéssel sújtott a Pécsi Ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban - tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t.

A Pécsi Ítélőtábla közleményében azt írta: a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak közöttük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást.

Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek, a vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte feleségét. Az eleső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákányfejjel és egy késsel is bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A férfit később a rendőrség fogta el.

Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tizenöt év fegyházra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ügyben másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta.