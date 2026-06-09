Brutális gyilkosságért ítéltek el egy férfit Pécsett
2026. június 09. kedd 13:24
Jogerősen tizenöt év fegyházbüntetéssel sújtott a Pécsi Ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban - tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t.
A Pécsi Ítélőtábla közleményében azt írta: a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak közöttük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást.
Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek, a vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte feleségét. Az eleső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákányfejjel és egy késsel is bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A férfit később a rendőrség fogta el.
Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tizenöt év fegyházra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.
Az ügyben másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta.
MTI
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