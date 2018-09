A Fidesz szerint Brüsszel megnyitni, nem pedig lezárni akarja a határokat a migráció előtt.

Hidvéghi Balázs (képünkön), a párt kommunikációs igazgatója hétfőn Budapesten újságíróknak arról beszélt, az Európai Unió azért akarja elvenni a határvédelmet a tagállamoktól, hogy még több bevándorlót engedjen be, és - mint mondta - erre a törekvésre most már egyre több jel utal. Mint mondta, ezt erősíti meg az meg az Európai Bizottság napokban közzétett javaslata is, amiben ismét az állandó áttelepítési programot és a szervezett migrációs útvonalak létrehozását sürgetik.



Ugyancsak a szervezett migráció megkönnyítését célozza az ENSZ migrációs csomagja, ami ellen Magyarország már többször felemelte a hangját. És erről beszélt nemrégiben Angela Merkel is, amikor azt mondta, hogy az unió külső határain fekvő államoknak fel kell adniuk nemzeti szuverenitásuk egy részét, a határőrizet jogát és át kell adniuk azt a Frontexnek - tette hozzá Hidvéghi Balázs. Mindez szerinte azzal is együtt járna, hogy a szervezett migrációt lehetővé teszik.



A kommunikációs igazgató felidézte: Soros György már 2015-ben arról beszélt, szükség van a migránsok számára biztonságos útvonalak létrehozására és fenntartására.



Mint mondta, mindez megerősíti azt, hogy azért akarják elvenni a határőrizet jogát a tagállamoktól, mert az Európai Unió nem megállítani, hanem elősegíteni, megszervezni és tartósan működtetni akarja a bevándorlást az európai kontinensre.



Mindez szembe megy a magyarok akaratával és érdekeivel, ezért nem fogjuk hagyni. Mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük az országot a veszélyes tervektől - szögezte le.



A kommunikációs igazgatót kérdezték azzal kapcsolatban is, hogy Észtország belügyminisztere a napokban méltatta a magyar migrációs politikát. Hidvéghi Balázs közölte: örvendetes, hogy egyre több kormány, kormányzati vezető áll ki a migráció megállítása mellett, ugyanakkor - jegyezte meg - az Európai Bizottság és az Európai Parlament meghatározó szószólói továbbra is migrációpártiak. Mint mondta, jövőre az EP-választás alkalmat ad arra, hogy az emberek világosan véleményt nyilváníthassanak a kérdésben. Jelezte: a Fidesz azon dolgozik, hogy az Európa határait megvédeni akaró erők kerüljenek többségbe az EP-ben.



Elmondta azt is, a Fidesz szerint a munkaerőpiac gondjaira sem a bevándorlás a megoldás, ezért elutasítják et az uniós tervet.



Hidvéghi Balázst kérdezték a Sorsok Háza-projekttel kapcsolatban is. A kommunikációs igazgató kifejtette: fontos a múzeum megvalósulása az emlékezetpolitika szempontjából, és az is fontos, ha egy múzeum a gyermekáldozatokra helyezi a fókuszt és átélhető tapasztalatokat ad.



Mint mondta, az azonban elképzelhető, hogy egy koncepcióval nem mindenki ért egyet, de - jegyezte meg - "senkinek nincs privilégiuma" annak eldöntésében, mi vállalható, mi jó egy kiállításban. Úgy vélte, ismerve a szereplőket - Köves Slomót, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetőjét, és Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum vezetőjét -, részvételük garancia arra, hogy magas színvonalú kiállítás jön létre. Közölte azt is, a kormány senkit nem zárt ki semmilyen tárgyalásból, így a Mazsihiszt sem.



A kommunikációs igazgató a közvélemény-kutatást, amely szerint a megkérdezettek 51 százaléka úgy látja, a Sargentini-jelentés a magyar kormányt ítélte el, úgy kommentálta, hogy a jelentés hazug állításai már a választási kampányban is megjelentek, és a magyar emberek világos döntést hoztak arról, mennyi hitelt adnak ezeknek.



A MÁV helyzetéről szóló sajtóhírekre reagálva elmondta, ebben a ciklusban 1500 milliárd forintot fordítanak a vasúttársaság fejlesztésére. Hozzátette: hosszú évek elhanyagoltságát azonban csak évek alatt lehet ledolgozni.