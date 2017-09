Borús, szeles, esős idő várható a jövő héten, szóval készítsük a kabátokat

Országszerte szél, sok eső, illetve heves zivatarok veszélyére figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A viharos szél miatt két dél-alföldi megyében másodfokú riasztásokat is kiadtak. Az érintett területeken a következő órákban 90 kilométer/órás széllökések is lehetnek.



Hétfőn a ködfoltok feloszlása után hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Délután a Dunántúlon vastagszik meg egyre nagyobb területen a felhőzet, és ott este már eső, zápor is valószínű. A leghidegebb órákban 5-11 fok lehet. A nappali maximumok 16-22 fok között alakulnak, a nyugati határnál lesz a hűvösebb.



Kedden többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Délkeleten helyenként megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 9-14 fok között valószínű. Napközben általában 13-19 fokig, de a Tiszántúlon még 20-25 fokig is felmelegedhet a levegő.



Szerdán is több helyen alakul ki eső, záporeső. A Dunántúlon megerősödik, keleten megélénkül a légmozgás. Keleten süthet ki rövid időre a nap. A leghidegebb órákban 8-13 fok lehet. A legmagasabb hőmérséklet 13-19 fok között alakul, de a Tiszántúlon 20 fok is lehet.



Csütörtökön többfelé erős lesz a szél, keleten több helyen, a Dunántúlon szórványosan eső, zápor is várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-13, a legmagasabb hőmérséklet 14-19 fok között valószínű.



Pénteken is többfelé erős, néhol viharos lesz a szél. Emellett az ország északkeleti harmadában több helyen várható eső, zápor. Másutt nem valószínű csapadék és több-kevesebb napsütés is lehet. A leghidegebb órákban 5-12 fok lehet. Napközben 13-19 fokig melegszik a levegő.



Szombaton és vasárnap szórványosan alakulhat ki eső, zápor, de már néhány órára a nap is kisüt. Szombaton még többfelé, vasárnap néhol lehet erős a szél. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. A nappali maximumok 14-20 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.