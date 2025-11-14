Börtönbe zárhatnak egy baranyai, háromszor ittas vezetésen kapott férfit

2025. november 14. péntek 08:37

Börtönbe zárhatnak egy baranyai, háromszor ittas vezetésen kapott férfit

A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt a járművezetéstől többször eltiltott, ennek ellenére ittasan gépkocsit vezető férfival szemben.

 

A vádirat szerint a 29 éves férfit 2024-ben pénzbüntetésre, majd 2025-ben felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélték ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt. Első
alkalommal két évre, második alkalommal három évre eltiltották a járművezetéstől.

A férfit ez nem tartotta vissza attól, hogy ismét gépkocsit vezessen.Szeptember másodikán, délután Hosszúhetényben ittas állapotban vezette felesége gépkocsiját, amikor megállították a rendőrök.

A vádlott közepes fokban volt ittas és két, büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől
eltiltás hatálya alatt vezetett.

Az ügyészség járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntettével és ittas állapotban
elkövetett járművezetés vétségével vádolja a többszörösen büntetett előéletű férfit.

Vádiratában azt indítványozza, hogy a bíróság börtönre ítélje a vádlottat, tiltsa el a
járművezetéstől és a közügyek gyakorlásától.

Mivel a vádlott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el a bűncselekményeket, az ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság rendelje el a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását.

Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség