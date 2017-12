Bohócdoktorok az idősek klubjában: a szappanoperák világát idézik meg a nyugdíjasoknak

December elejétől Pécsen a Zipernowsky Idősek Klubjában megnyílt a „Napfény Hotel", a 10 részes előadás a szappanoperák izgalmát és a családi viszályok, fordulatok mindennapjait viszi el a nyugdíjas otthonokba.



2016-2017-es évadban A Piros Orr Bohócdoktorok pécsi 4 fős csapata új programot indított el.

A Napfény Hotel egy 35-40 perces interaktív műsor, amely a folytatásos szappanoperák szerkesztési módszereivel él, a könnyen megemészthető és követhető epizódok szereplői és a történet váza mindig ugyanaz. Az élet nagy kérdései, szerelem, munka, barátság kerülnek elő, a konfliktusok egymás elkerüléséből vagy félreértéséből adódnak, a prózai részek mellé pedig minél több zenét és éneklést is becsempészünk. Erre azért is van szükség, mert a sokszor kezdődő demenciával is küzdő bentlakók kedélyállapotát nagyban javíthatja az együtt töltött aktív idő, az esemény követése figyelmet igényel, a zenék, dalok emlékeket idézhetnek fel bennünk. Ezért is igyekszik a csapat tipikusan olyan időszakokból válogatni a zenei betéteket, amire még az idősek is jól emlékezhetnek.

A tavalyi évadban Pécsen a Dr. Szántó László Szeretetotthon, és a Szent Lőrinc Gondozóotthon fogadta be boldogan az előadás sorozatot, az idei évadban a PMJV Integrált Szociális Intézmény gondozottjai leshetnek be a hotel mindennapjaiba. Berta az örökké panaszkodó, pletykás takarítónő, Stefánia, a tisztaságmániás tulajdonosnő, Ethel, akinek mindig a férjhez menésen jár az esze és a megkerülhetetlen férfiak, Miguel a hordár, aki után egyszerre ácsingózik Ethel és Stefánia, valamint Uram Rizzo a hotel örökös vendége, aki állítólag operaénekes.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az idősek hamar magukénak érzik ezeket a figurákat, emlékeznek rájuk és hétről hétre várják őket. A bohóc, mint interaktív műfaj lehetővé teszi, hogy ők maguk is bevonódjanak a történetbe, akár szó szerint szereplőivé is válhatnak annak. Egy-egy epizód végkifejlete, de akár a soron következő epizód tartalma is múlhat az ő reakcióikon, ezáltal kilépnek a passzív nézői szerepből. Célunk, hogy minél inkább aktivizáljuk őket, és hogy a Napfény Hotel tíz héten át a kedvenc sorozatuk lehessen. Karácsonyra pedig egy ünnepi külön-kiadással készülünk, amelyet az összes eddig látogatott intézménybe elvinnénk.

És hogy miért csináljuk mindezt? Nemrég újra a Szent Lőrinc Gondozóotthonban jártunk, az udvarban forgattunk egy kisfilmet 2 bohóc karakterrel és három bent lakó idős néni részvételével. Az egyik néni egy darabig kíváncsian méregetett minket, majd hozzám fordult és azt mondta: „Én ismerem magát.

Maga a...(itt kicsit gondolkozott, majd) a Stefánia! A hotelből! Ő pedig a Miguel!" -pedig már fél éve, hogy megvolt a tizedik epizód és elbúcsúztunk.