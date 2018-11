Berlini tanácskozáson vett részt Schubert Olívia

Berlinben tartotta éves tanácskozását a Német Kisebbségek Munkacsoportja.



27. alkalommal került sor az Európai Nemzetiségek Föderális Unióján belül működő Német Kisebbségek Munkacsoportja (AGDM) éves tanácskozására, ezúttal november 5-től 8-ig Berlinben. A konferencián 19 európai ország, illetve szovjet utódállam 27 német kisebbségi szervezetének 53 képviselője vett részt. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát Schubert Olívia elnök, dr. Gutai Hajnalka hivatalvezető, valamint Surman-Majeczki Martin, az MNOÖ ifjúsági bizottságának tagja, a Magyarországi Német Fiatalok Közösségének alelnöke képviselték.



Az ifjúsági munka és az anyanyelv megőrzése érdekében újszerű koncepciókra, valamint a kisebbségi szervezetek kulcspozícióiban elkötelezett fiatalokra van szükség - hangzott el azon a találkozón, amelyen a tanácskozás résztvevői prof. dr. BerndFabritius-szal, a német szövetségi kormány kivándorlási kérdésekért és nemzeti kisebbségekért felelős megbízottjával beszélgettek. - Ebben a körben most először cserélhettünk eszmét Fabritiusúrral, aki megerősítette: az elődei útját járva ő is támogatni fogja a német kisebbségeket, és határozottan kiáll értük - tájékoztatott a tárgyalásról Schubert Olívia.



Berlini beszélgetések - ez volt a mottója annak a vitasorozatnak, amelynek keretében a konferencia résztvevői német szövetségi politikusokkal cserélhettek eszmét német kisebbségeket érintő kérdésekben. Találkozhattak a CDU/CSUfrakció elűzöttekért, kivándorlókért és német kisebbségekért felelős parlamenti munkacsoportjának egy tagjával, valamint a német bel-, kül-, kultúr- és oktatáspolitika magas rangú tisztségviselőivel.

Az MNOÖ elnöke elmondta, együtt összegezték és értékelték az AGDM jövőjéről szóló, 2018 nyarán Budapesten tartott workshop eredményeit. Az azzal kapcsolatban időközben megjelentetett kiadványt a német kisebbségek németországi támogatásában részt vevő valamennyi közvetítő szervezethez eljuttatták. Kiderült, hogy mind a Német Szövetségi Belügyminisztérium, mind a Goethe Intézet, mind pedig a Külkapcsolatokért Felelős Intézet a jövőben is együttműködne a német kisebbségekkel.



Az AGDM éves tanácskozásának keretében ünnepségre is sor került: épp 30 éve létezik a német szövetségi kormány kivándorlási kérdésekért és nemzeti kisebbségekért felelős megbízotti pozíciója. Az AGDM szószólója, Bernard Gaida köszönetét fejezte ki valamennyit megbízott támogató munkájáért.



- Mindenképpen hasznosnak tartom, hogy képviseltethettük magunkat a tanácskozáson - mondta Schubert Olívia. - Egyrészt azért, mert magas rangú politikai körökben beszélgettünk a kisebbségeink helyzetéről. Másrészt azért, mert lehetőségünk nyílt arra, hogy számos partnerszervezetünkkel közvetlenül is megvitassuk az aktuálisan fontos ügyeket. Harmadrészt pedig azért, mert ezúttal is jövőbe mutató elképzelések születtek, amelyek bennünket, magyarországi németeket is közvetlenül érintenek majd.