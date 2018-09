Berágott az önkormányzat a közútkezelőre - Itt a válaszuk, mikorra végeznek

Várhatóan már hétvégén használhatják a pécsi autósok a Siklósi út Árpád-felüljáró és a Lomb utca közötti majd egy kilométeres szakaszát, az eredeti terveknek megfelelően a felüljárón pedig októberre végeznek a munkálatokkal, közölte lapunkkal a Magyar Közút Nzrt.

Kedden reggel számoltunk be arról, hogy az önkormányzat megelégelte az útfelújítások miatt kialakult borzalmas közlekedési állapotokat, s közleményben számoltak be arról, hogy gyorsabb munkavégzésre és jobb forgalomszervezésre szólították fel a közútkezelőt.

Nem véletlen, hogy éppen most telt be a pohár: az iskolakezdés miatt csaknem megduplázódott az addig sem csekély forgalom a városban, Pécs egyik legfontosabb közlekedési útvonalának megbénulása miatt pedig időnként gyakorlatilag lehetetlenné vált az előrejutás.

A pécsi városvezetés azt kérte a beruházást irányító társaságot, igyekezzenek jobban, s mielőbb fejezzék be a munkálatokat.



Többek között azt írták, „felszólították a feladatot végző vállalatot: tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb befejeződjenek a felújítások, gyorsítsák fel a munkálatokat, s az eddigieknél hatékonyabb forgalomszervezéssel segítsék a közlekedőket."

A közútkezelő kedden késő délután lapunkhoz eljuttatott levelükben részletes tájékoztatást adtak, mikor érnek véget a beruházások:

"A Siklósi út Árpád-felüljáró és a Lomb utca közötti majd egy kilométeres, 5 sávos szakaszának a felújítása az ívóvízvezeték-hálózat rekonstrukciója miatt július második hetében kezdődhetett.

A teljes, mintegy 15 ezer négyzetméternyi felület profilmarása után a teher- és buszforgalommal terhelt szélső sávokban az alsóbb réteget cserélték a kivitelezők.

Ezután cserélték a szegélyköveket és a mintegy 120 darab közműszerelvény fedlapjait is. Ez a munkafolyamat nem gépesíthető, a szakemberek munkáját pedig nehezíti a közműhálózat alépítményeinek rossz állapota.

A munkák gyorsítása érdekében folyamatosan egyeztetünk a kivitelezőkkel és a rendőrséggel is felvettük a kapcsolatot, akik a legforgalmasabb csomópont, a Tüskésréti út-Táncsics utca kereszteződésében a forgalomirányításban szükség esetén be tudnak avatkozni.

A kivitelező a vállalkozási szerződésben a teljes munkát 120 nap, azaz 4 hónap átfutással vállalta, figyelembe véve tehát a júliusi kezdést, nyújtott műszakokkal, hétvégi munkavégzéssel az átfutási időt így is mintegy a felére sikerül lecsökkenteni. A mostanra tervezett aszfaltozást is kizárólag a forgalom minél kisebb zavarása érdekében végzi a kivitelező szerda, csütörtök és péntek éjszaka.

Amint elkészül a főpálya aszfaltozása, elkezdődhet a burkolati jelek felfestése várhatóan jövő hét elején.

Szintén az aszfaltozás után lehetséges a középső sávokba eső közműfedlapok szintbe emelésére. Így várhatóan a hétvégére - ha az időjárás is engedi - már haladhat a forgalom 2x2 sávon, a burkolati jelek felfestése után már csak pontszerű korlátozással találkozhatnak az autósok.

Az Árpád híd teljes felújítása 2018. április elején kezdődött el. A munkálatok várhatóan hat hónapig tartanak majd, így a híd rekonstrukciója ütemezés szerint októberre fejeződhet be. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a hídon, speciális jellegű munka esetén külön szakkivitelezőt is bevonnak, általában késő délután és hétvégén is dolgoznak".

Kiértek arra is, hogy a 6-os számú főút két völgyhídjának felújítása során a bontási munkák után olyan előre nem látható műszaki állapotot tártunk fel, aminek megoldása tervezői egyeztetéseket és módosításokat igényelt, így a két völgyhíd felújítása várhatóan novemberben fejeződhet be.