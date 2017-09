Beleszóltak az utasok: a javaslatok többségét beépítették az új menetrendbe

Átalakított menetrend szerint közlekednek az autóbuszok az úgynevezett kelet-nyugati tengelyen szeptember elsejétől. Az új menetrendbe az utasok is beleszólhattak, és éltek is a lehetőséggel, a BIOKOM-hoz nagyjából kilencven észrevétel érkezett. A javaslatok túlnyomó többségét elfogadták.

Szeptember elsejétől új menetrend lép életbe Pécsett. A szakemberek ezúttal a Petőfi-aknától Uránvárosig terjedő tengely közlekedését szervezték át. A cél, hogy csökkenjen az átszállások száma és a zsúfoltság.

A BIOKOM Mobilitási Központ társadalmi egyeztetést indított az átszervezésekkel kapcsoltban. Mint azt Erdős Rékától, a cég sajtófelelősétől megtudtuk, összesen nagyjából kilencven javaslat érkezett hozzájuk, ezek mintegy nyolcvan százalékát beépítették az új menetrendbe.

- Az utazók javaslatai kiterjedtek az éjszakai buszokkal kapcsolatos változtatásokra, a csúcsidőben közlekedő gyorsjáratok kiterjesztésére, illetve konkrét indulási időpontok módosítására is. Pozitív visszajelzések érkeztek a Hirdet, Vasast, Petőfi-aknát és Somogyot Uránvárossal közvetlenül összekötő járatokkal kapcsolatban - fogalmazott.

Nézzük a részleteket!

A statisztikák azt mutatják, a Hirdről, Petőfi-aknáról és Somogyból induló járatok alacsony kihasználtsággal közlekednek az Árkád és Főpályaudvar megállók között. Emiatt is döntöttek úgy, hogy a 13-113-14-15-ös járatokat a hétköznapokon meghosszabbítják egészen Uránvárosig. Ezzel két legyet ütnek egy csapásra: egyrészt a keleti városrészben élők átszállás nélkül utazhatnak Pécs nyugati felébe, másrészt a 2-es és a 4-es buszokon is csökken a zsúfoltság a csúcsidőszakban. Az említett szakaszon gyorsjáratok is közlekednek majd.

Új pihenőhelyet építenek A tervek szerint a Fagyöngy utcai buszfordulóban járművezetői pihenőhelyiséget alakítanak ki. A nagyjából nettó 6 millió forintba kerülő beruházás kevesebb, mint egy év alatt visszahozza az árát, hiszen ezáltal megszűnnek a Kertváros autóbusz-állomásra közlekedő üres „garázsmenetek".

Jó hír a Kertváros és Újhegy között buszozóknak, hogy a két városrészt délutánonként is közvetlen járatok kötik majd össze, sőt, az Újhegyen található Palahegy utcai területet is bevonják a közösségi közlekedésbe.

Hosszabb útvonalon közlekednek majd a 30Y jelzésű járatok, amely végállomását a Zsolnay Mauzóleumtól áthelyezik a Budai Állomásra. Ennek köszönhetően a Klinika kényelmesebben lesz elérhető a keleti városrészből.

Egyenletesebben járnak majd a buszok Mecsekszabolcsba és a Hősök terére: 10-10 perces délutáni közlekedési rendet alakítanak ki, és több járat közlekedik majd a reggeli időszakban. E mellett pedig 2E jelzéssel egy új gyorsjáratot is útjára indítanak.

Javul Kertváros és a belváros összeköttetése is, a 103-as hétvégén is rója majd az utakat, a 23Y és a 24-es buszok pedig hétvégén napközben is közlekednek. Több panasz is érkezett a BIOKOM-hoz azzal kapcsolatban, hogy Nagydeindolba, illetve Mecsekszentkútra hétvégén nehezen lehet eljutni a 80 percenként közlekedő járatokkal. Szeptembertől javul a helyzet, a kritikára reagálva ugyanis a 23Y és a 24-es 60-60 percenként közlekedik majd a városrészekbe.