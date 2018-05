Békebeli pikniket tartanak a Zsolnay Negyedben

Az együttlét mellett jó hangulatú programokkal, koncertekkel várják a piknikre érkezőket péntek délutántól vasárnap estig.



Íme a programlista:



Május 18.



Ingyenes programok:



16.00-19.00 Retró könyvvásár és olvasóliget a Zsolnay Pikniken

Csillagterasz

A Csorba Győző Könyvtár széles könyvválasztékkal, kellemes zenékkel, olvasóligettel, barátságos hangulattal várja minden kedves régi és új olvasóját a Zsolnay Negyedben.

A régi regényeket, versesköteteket, gyermek- és ifjúsági könyveket, képzőművészeti albumokat, szakkönyveket, hanglemezeket kínáló Retró Könyvvásáron egy 1950-es évekből származó rádió is megtekinthető lesz.

16.00-19.00 Buborékvarázs workshop

Csillagterasz

A szappanbuborékok fantasztikus világa vár, ahol a közös buborékeregetés közben megismerheted az óriás szappanbuborékok készítésének apró trükkjeit.

16.00-19.00 Nevetnikék gyermeksarok

Streetball pálya

A Nevetnikék Alapítvány önkénteseinek célja, hogy a Pécsi Gyermekklinika falai közé berepítse a mese, a játék, a móka világát, és élményszerű foglalkozásokkal segítse elő a gyógyulást. Ezúttal a Fesztiválon is bemutatkoznak, sátrukban várnak kicsiket és nagyokat társasjátékokkal, bábokkal, kézműves foglalkozással, sok mosollyal. Elhiszed, hogy 2 perc alatt meg tudunk tanítani téged is játszani egy hangszeren? Ugorj be hozzánk, és mi bebizonyítjuk!

16.00 Csemer Boggie: Boggie 3

Lemezbemutató koncert

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Csemer Boglárka alias BOGGIE dalszerző-énekes izgalmasan egyedi pályát jár be. Olyan elképesztő sikereket tudhat maga mögött, mint az amerikai Billboard listás első nagylemeze, melyen szerepel a világkörüli utat bejárt Parfüm című szerzemény. Második lemezéért megkapta a legrangosabb hazai elismerést a Legjobb Pop Albumnak járó Fonogram-díjat. 2015-ben megnyerte a DAL című műsort az egyszálgitár kíséretes Wars for Nothing című dallal. Most pedig itt a 3 című albuma.

17.30 Szeder: Francia - lemezbemutató koncert

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Szeder énekes, dalszerző 2014-ben, Hab a tetején című debütáló albumával tűnt fel először meghatározó szereplőként a hazai könnyűzenei palettán, a Reggeli dallal pedig rögtön az érdeklődés homlokterébe került. A mai napig érdekes, izgalmas, és szerethető szereplője a fesztiválok világának. Sajátos humora, szókimondó, őszinte szövegei, egy szórakoztató belső utazás Szeder világába, egy izgalmas univerzumba, ahol croissantból van a félhold, és a kávéscsészében rajzolódik a tejút. A zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Második albuma, a Táncolj velem élet megjelenésével zenei világa újabb színekkel, hangulatokkal gazdagodott.

Belépőjegyes koncertek:

19.00 Csak egy nap a világ... - Szalóki Ági és zenekara

Pirogránit udvar

Szalóki Ági megújult műsorában Karády Katalint, Edith Piafot és Amália Rodriguest idézi meg, hogy elénekelje, amit a dívák a szerelemről, vágyakozásról, büszkeségről, kacérságról, csalódásról és beteljesülésről tudtak. A harmincas, negyvenes és ötvenes évek lüktető magyar swing slágerei, a francia chanson és a portugál fado parázsló dallamai két fantasztikus hangszeres-zeneszerző, Bacsó Kristóf szaxofon- és Juhász Gábor gitárművész feldolgozásában hangzanak el a színpadon.

20.30 „Ella 100" - Budapest Jazz Orchestra koncert

Pirogránit udvar

A Budapest Jazz Orchestra Magyarország legnépszerűbb big bandje. Húsz éve világszínvonalon játssza a jazz szinte minden válfaját. A zenekar tagjai diplomás jazz- és klasszikus zenészek, szabadidejükben más, populárisabb együttesben is játszanak. Ez is az, ami lehetővé teszi, hogy a BJO zenészei bármilyen stílusban képesek legyenek professzionálisan és szórakoztatón zenélni, kezdve a standard jazz klasszikusoktól az „ismertebb", sokak által dúdolt slágerekig. Éppen ezért a Budapest Jazz Orchestra már nemcsak „rétegzene", hanem több korosztály, és különféle rendezvények számára is szórakoztató zenei nagyprodukció.

Idén száz éve született Ella Fitzgerald, a jazz nagyasszonya, akinek népszerű slágerei Malek Andrea, Náray Erika, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra előadásában csendülnek fel. Ella Fitzgerald 13-szor nyerte el a legrangosabb zenei díjat, a Grammy-t. Dalai máig ható slágerek, ki ne ismerné például a Cheek to Cheek, a Putting on the Ritz vagy a Lets face the music and dance című dalokat.

Duplakoncert-jegy elővételben 2800 Ft, helyszínen 3500 Ft. Kétnapos bérlet április 18-19-i a négy esti koncertre: 4000 Ft



Május 19.

Ingyenes programok:

10.00 és 11.30 Bóbita Bábszínház: Édes élet cukrászda

Bóbita Bábszínház kamaraterem

Az Édes Élet Cukrászda különös, varázslatos hely, nem tudni, ki és mikor nyitotta meg. Már a nagymama dédmamája is ide járt az anyukájával krémest enni meg habos kakaót inni derűs vasárnap délutánokon. Ide tért be apánk a nagybátyjával egy rigójancsira minden pénteken, a tanítás után, s nézegette vágyakozva a csokoládéval leöntött marcipán királylányokat és a mézes tésztából gyúrott huszárokat. Az Édes Élet Cukrászdában egy testvérpár sürög-forog, süt reggeltől estig időtlen idők óta, és aki kívánja, annak mesélnek karamellás-krémes-mézes meséket...

10.00-19.00 Retró könyvvásár és olvasóliget

Csillagterasz

A Csorba Győző Könyvtár széles könyvválasztékkal, kellemes zenékkel, olvasóligettel, barátságos hangulattal várja minden kedves régi és új olvasóját a Zsolnay Negyedben. A régi regényeket, versesköteteket, gyermek- és ifjúsági könyveket, képzőművészeti albumokat, szakkönyveket, hanglemezeket kínáló Retró Könyvvásáron egy 1950-es évekből származó rádió is megtekinthető lesz.

10.00-13.00 és 15.00-19.00 Nevetnikék gyermeksarok

Streetball pálya

A Nevetnikék Alapítványt 2013-ban jegyezték be, de a program maga már 10 éve működik a Pécsi Gyermekklinikán. Fő tevékenységük a fekvőbeteg osztályon lévő gyerekek délutáni szabadidős programjának megszervezése önkéntesekkel. Egy-egy osztályon két fő tart foglalkozást a 0-18 éves korosztálynak: társasjátékoznak, kézműves foglalkozást tartanak, báboznak, mesélnek vagy éppen zenés-ritmusos játékokat játszanak. A program kiegészítéseként bűvészműsorokkal szórakoztatják a gyerekeket.

10.00-12.00 és 15.00-17.00

Kispék Műhely: Mi kerüljön a piknik kosárba?

Herkules Műhely

Hozd el az üres kosarad a Zsolnay Piknikre és töltsd meg, a Kispékműhely foglalkozásán sütött finomságokkal! Kiflit, perecet, fonott kalácsot készíthetsz velünk, ha felkötöd a kiskötényt és használod ügyes kis ujjacskáidat!

11.00 Rutkai Bori Banda: Űrdöngölők

Lemezbemutató koncert

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Űrdöngölők... Mit jelenthet ez a furcsa, rejtélyes szó?

Táncos lábú ufókat? Égig érő, csűrdöngölő slágereket? Vagy egy kalandos utazás résztvevőit, akik körül a végtelen és féktelen mesélőkedv álombeli történetekkel népesíti be a csillagfényes éjszakát?

A nagy sikerű Sárkányjárgány és Pizsamátor után a Rutkai Bori Banda egy vidám, pörgős űrdiszkóba várja az egész családot. A dalokkal még a Föld nevű titokzatos bolygóra is eljutunk, és megismerjük a galaxis legfurcsább élőlényeit és szokásait.

11.00 Gerilla Jóga

Gingkó tér

Jóga szabadon - a szabadban! A gerillafoglalkozás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a jógával.

13.00-16.00 Kire ütött ez a gyerek? - Közös családi alkotás a MeseTérKéppel

9-99 éves korig

Csillagterasz

Második alkalommal hirdeti meg a MeseTérKép a Kire ütött ez a gyerek? című alkotópályázatot. A kiírásra olyan pályaműveket várnak, amelyek valamiképpen kapcsolódnak Janikovszky Éva verséhez, gyerekek-szülők-nagyszülők közötti hasonlóságokról, kapcsolatokról, közös élményekről szólnak és - lehetőség szerint - generációk közös alkotásaként születnek meg. A pikniken verssel, ötletekkel és kreatív térrel készülünk, hogy segítsük a minél színesebb pályaművek elkészülését és lehetőséget kínáljunk gyerekeknek és felnőtteknek a közös alkotósra. A pályaművekből a Szamárfül Fesztiválon kiállítást szervezünk és a legjobbakat értékes nyereményekben részesítjük.

14.00-18.00 Játékos találkozások Egy-Mással

Kisasszonyok tere

Játék: ismerkedés a sérült emberek önálló életvitelét megkönnyítő eszközökkel, melyeket ki is lehet próbálni a helyszínen. Ilyenek: beszélő, tapintható, szagolható, ízlelhető, hallható segédeszközök. A CSEÖH és az Üveggolyó Esélycsapat foglalkozásán megismerkedhettek fogyatékossággal élő emberekkel, és önálló életvitelüket megkönnyítő eszközökkel, melyeket ki is lehet próbálni a helyszínen játékos formában.

15.00 Véletlen

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Az ismert dalszerző, rockzenész és a filozófus, egyetemi tanár zenés-beszélgetős estjén két gitárral, Gábor Andor ütőhangszeres előadóművész kíséretével szólalnak meg Lovasi András dalai, valamint Heidl György megzenésítésében Lackfi János versei és Szent Ambrus latin nyelvű himnuszai. Közreműködik: Lovasi András - ének, gitár, Heidl György - ének, gitár, Gábor Andor - ütőhangszerek

16.00-19.00 Buborékvarázs workshop

Csillagterasz

A szappanbuborékok fantasztikus világa vár, ahol a közös buborékeregetés közben megismerheted az óriás szappanbuborékok készítésének apró trükkjeit.

16.00 Ringató László Virággal

Bóbita Bábszínház kamaraterem

Ismét egy nagyszerű alkalom arra, hogy az egész család együtt játszhasson, énekelhessen, nevessen és gyönyörködjön a magyar és európai gyerekdalok, ölbéli játékok varázslatos világában.

17.00 Macskabál

Gingko tér

Macskabálba várunk szeretettel! Játszunk, táncolunk, énekelünk, morzsolunk, kalapálunk és kézműveskedünk.

A foglalkozást vezeti: Dénes Anett

Kézműveskedik: Polgár Zsuzsa

Muzsikálnak: Zoltán Csaba, Monori Árpi, Hoffman László

17.00 Karosi Júlia Quartet: Várhatok még... George Gershwin a középpontban

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Akik jól ismerik a koncerten fölcsendülő Gershwin-dalokat, azok számára is tartogathat izgalmas meglepetéseket Karosi Júlia produkciója. A legismertebb Gershwin-dallamok mellett helyet kapnak kevésbé ismert, de annál izgalmasabb kompozíciók is, és még magyar nyelvű dalt is hallhat a közönség. A koncert hangulata a Broadway show-k világát idézi, ugyanakkor a Fenyvesi Márton hangszerelte dalok modernek, különlegesek, és egyedi hangzásúak.

18.00-18.30 Band Of StreetS örömzene

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad mellett

A Band Of StreetS a New Orleans-i hagyományokat követve jött létre, ebben a formában 2011 óta zenél. Kizárólag akusztikusan, csak fúvós és ütős hangszereken, színpad és hangosítás nélkül játszanak. Repertoárjukon a 90-es évek retro slágerei és mai zenék egyaránt jelen vannak.

19.00 Nagy Dániel Viktor és Hrutka Róbert zenés estje

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Hrutka Róbert, Fonogram- és Artisjus-díjas zeneszerző, énekes és Nagy Dániel Viktor, Junior Prima-díjas színművész az MKB Bank Kiválóságok Klubjában találkoztak először, és már az első közös fellépésükkor kiderült, hogy emberileg és művészileg is egy nyelvet beszélnek. Nagy Dániel Viktor már számos koncerten és zenés előadásban bizonyította énekes tehetségét, most egy egészen új oldaláról ismerhetjük meg. A két művész nemes egyszerűséggel oldódik fel a közös zenélésben.

Belépőjegyes koncertek:

20.00 Tátrai Trend Kis Duna Keringő

Pirogránit udvar

A Trend Tátrai Tibor saját bevallása szerint „kellemes, érthető és szerethető élőzene". A Liszt-díjas gitárművész többször volt részese hatalmas „kalandoknak", mely kalandok elején szinte még azt sem lehetett tudni, milyen zenét fog játszani új együttese, a végén mégis sportcsarnokok színpadán találta magát.

21.00 Soulbreakers Beat: Up!

Pirogránit udvar

Soulbrekaers a Beat up! lemez elkészítésével talált rá saját útjára. Az elhagyatott vidéki magtárban rögzített anyag Kolozsi Péter jóvoltából jöhetett létre, aki vállalta hogy felszerelésével kivonul az egzotikus helyszínre, fölépít egy mobil stúdiót, s rögzíti az egy térben, koncert szerűen, egyben muzsikáló zenekart.

Duplakoncert-jegy elővételben 1500 Ft, helyszínen 2000 Ft. Kétnapos bérlet a május 18-19-i négy esti koncertre: 4000 Ft



Május 20.

Ingyenes programok:

10.00-19.00 Retró könyvvásár és olvasóliget a Zsolnay Pikniken

Csillagterasz

10.00-13.00 és 15.00-19.00 Nevetnikék gyermeksarok

Streetball pálya

10.00 Lépegetős babakoncert

Bóbita Bábszínház kamaraterem

2 hónapos kortól 3 éves korig

Mondókázós, dalolgatós, hangszerekkel ismerkedős, lépegetős, ugrándozós, kacagós, csiklandós vidám óra babáknak és mamáknak. A Tamás Éva Játéktára interaktív mini koncertje egy mosolygós játék, amely megmozgat, ugyanakkor pihentet, tanít és szórakoztat.

10.00 és 15.00 Gasztrosuli workshop - Sajtkóstoló

Herkules Terasz

A sajt előállítása generációkon át öröklődött módszerekkel történik napjainkban is. A sajt igazi közönségkedvenc, de jó tudni, hogy milyen fantasztikusan változatos fajták alakultak ki a friss, szinte túró jellegű gomolyáktól kezdve az érlelt, különleges aromájú kemény sajtokig. És akkor még nem is beszéltünk a penésszel érő sajtok számtalan íz-, illat- és zamatvariációiról. A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület workshopján ezekrők is szó lesz, néhány baranyai termelői tételt pedig meg is kóstolhatnak az érdeklődők.

11.00 Kolompos koncert

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

A méltán népszerű KOLOMPOS együttes gyermek táncházakban ismertetik meg a kicsikkel a népzene, néptánc és a népszokások alapjait. Mindezt szórakoztató formában teszik, nem az ismeretátadás a legfőbb céljuk, hanem az élményszerzés - jó hangulatú, vidám, játékos, táncos-zenés mulatságokon elültetni a kicsi szívekbe a népművészet szeretetét.

11.00-18.00 Játékos találkozások Egy-Mással

Kisasszonyok tere

A CSEÖH és az Üveggolyó Esélycsapat foglalkozásán megismerkedhettek fogyatékossággal élő emberekkel, és önálló életvitelüket megkönnyítő eszközökkel, melyeket ki is lehet próbálni a helyszínen játékos formában.

17.30-től Örömzene két gitárra: Villuth Andrást tanítványa, a Down-kóros Orbán Balázs is elkíséri.

15.00 Lukács Miklós - Balogh Kálmán cimbalomduó

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Balogh Kálmánnak és Lukács Miklósnak köszönhetően új fejezet nyílt a cimbalom történetében. Ahogy annak idején Rácz Aladár a komolyzene számára fedezte fel a hangszert, úgy Balogh Kálmán a népzenék és a népzenei alapú improvizációk, Lukács Miklós pedig a jazz műfaj irányába nyitotta ki a cimbalomban rejlő lehetőségeket. Kettejük duójában tehát két egészen különleges, egyedülálló tudás és játékmód összegződik, a kölcsönös inspiráció pedig olyan energiákat szabadít fel, amivel már-már a hangszerjáték lehetőségeinek határait feszegeti a két muzsikus.

https://www.youtube.com/watch?v=fA6SUXaV5FY

16.00-19.00 Buborékvarázs workshop

Csillagterasz

A szappanbuborékok fantasztikus világa vár, ahol a közös buborékeregetés közben megismerheted az óriás szappanbuborékok készítésének apró trükkjeit.

16.00 Háy Come Beck

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Ha Háy János nem író volna, biztosan egy rockzenekar frontembere lenne. Ha Beck Zoli nem a 30Y-t hozza létre, talán író lett volna belőle. És ha nyolc évvel ezelőtt ez a két ember nem találkozott volna véletlenül, nem hoztak volna létre közös előadást. És ha egy újságíró nem ébreszti fel Háy Jánost egy álmos reggelen, hogy megkérdezze tőle telefonon, mi is a pódiumestjük címe, most nem úgy hívnánk, hogy Háy come Beck.

18.30 Huckleberry Guys koncert

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Az utcazenekarként és színpadon is átütő erővel megszólaló banda humoros, improvizatív műsoraiban a mississippi blues, a country hagyományait teremti újra.

A szegedi zenekart az elmúlt évben nagy siker fogadta többek közt Little G. Weevil, a Ferenczi György és a Rackajam, a Ripoff Raskolnikov Band, a Pribojszki Mátyás Band, a Borsodi Blues Collective előzenekaraként. 2017-ben pedig szerepet kaptak a Szegedi Nemzeti Színházban színpadra állított Csehov darabban, a Ványabácsiban.

Az egyedi zenekari felszerelés, a bőröndből készített lábdob, a szájharmonika hangosítására használt fém tölcsér vagy az iskolai hangszórókból épített Tesla Bassman erősítő igazán izgalmas színpadképet teremt a banda humoros, improvizatív műsoraihoz.

A delta blues, a hill country blues, a juke joint klubok hangulatát megidéző zenekartól hallhatunk többek közt Hound Dog Taylor, Seasick Steve, RL Burnside, John Lee Hooker, Gary Clarck Jr., Sonny Boy Williamson II átgondolásokat.

20.00 Ripoff Raskolnikov Band koncert

Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad

Ripoff Raskolnikov 18 éves korában nekivágott a világnak, utcazenészként járta az európai országokat. Kezdetekben az európai népzenék foglalkoztatták, majd egyre intenzívebben kezdte foglalkoztatni az amerikai folklorban gyökerező dalszerzői attitüd, ami Bob Dylan, Tom Waits vagy akár a Rolling Stones zenéjét is meghatározza. Ikonikus színpadi megjelenését 1987 novemberében láthatta először a magyar közönség. Azóta számtalan koncertet adott nálunk, sőt immáron Magyarország az egyik otthona. Legutóbb 2016-ban jelentkezett albummal, ami az Odds And Ends címet viseli. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, legyen szó szerelemről, utazásról, a mindennapok gondjairól, szenvedélyről, veszteségről, a szépre való törekvésről és az életéhségről. A Ripoff Raskolnikov Band a hazai paletta egyik legkiválóbb formációja, a tagok egytől egyig a műfaj élmezőnyébe tartozó veteránok.



Planetáriumi programok a Zsolnay Pikniken

Planetárium

szombat

11.00 Helyünk a világegyetemben 8+, 50 perc

15.00 Utazás a Marsra 12+, 50 perc

16.00 Kalandozás a csillagos égbolton 8+, 50 perc

vasárnap

11.00 Mesék az űrhajókról - Vilmos egér a világűrben 5-8, 30 perc

15.00 Csillagképek, legendák: a tavaszi égbolt 12+, 50 perc

16.00 Kalandozás a csillagos égbolton 6+, 50 perc

Jegyárak: 1200 Ft, kedvezményes 800 Ft

szombat és vasárnap

14.30

24-es terem

Varázsóra - Megrázó kísérletek

Jegyár: 800 Ft