Befejeződött a Baranya Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai korszerűsítése

A kormányhivatal 34 épületében hajtottak végre megyeszerte energetikai korszerűsítéseket, amelyek révén egyrészt olcsóbban üzemeltethetőbbé váltak, másrészt sok helyütt az ügyintézéshez is jobb, modernebb körülményeket alakítottak ki. A beruházások összköltsége 1, 2 milliárd forint volt, amit uniós forrásból fedeztek.

Hétfőn tartották a „Baranya Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.2.-16-20016-00019 azonosítószámú projekt záróeseményét.



Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott az eseményen mondott köszöntőjében kifejtette, folyamatosan csökkennek az épületeik rezsivel kapcsolatos költségei a hatékonyabb energiafelhasználásnak köszönhetően.



- A most befejeződött, 1,2 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósult beruházás során megyeszerte, több járási székhelyen összesen 34 épületben hajtottunk végre olyan fejlesztéseket, amelyek eredményeképp javultak az épületek hőtechnikai adottságai, korszerűsödtek a fűtési, hűtési rendszerek, valamint napelemeket is felszereltek. Mindezek hatására további megtakarítások érhetőek el az üzemeltetés során, illetve az ügyintézés is kellemesebb, modernebb körülmények között zajlik.

Appelshoffer Anita, a kormányhivatal projektosztályának vezetője részletesen beszélt az elvégzett beavatkozásokról.



Kifejtette, kilenc épületben cserélték korszerűre a nyílászárókat, az új, háromrétegű üvegezéssel gyártott fa vagy műanyag ablakok, ajtók úgynevezett hőátbocsátási tényezője lényegesen kedvezőbb a korábban beépítetteknél.



Utólagos hőszigeteléssel összesen több mint 3600 négyzetméteren hét épületet láttak el. Az érintett épületekben - kiegészülve a korszerű nyílászárókkal - akár ötödével is csökkenthető a fűtési-hűtési költség.



Tizenhat épületben cseréltek le régi, gazdaságtalan kazánokat kondenzációs berendezésekre, amelyek révén nemcsak olcsóbb lesz a fűtés és a meleg víz előállítása, hanem a levegőbe jutó káros anyagok mennyisége is csökken.



Szintén mindkét célt szolgálta a napelemes rendszerek kiépítése, amelyre huszonkét épület esetében került sor. Összesen 1420 napelemet szereltek fel. A berendezések szintén zöldebbé teszik környezetünket, mivel zajmentes, tiszta energiaforrást nyújtanak, s a karbantartási igényük is minimális.



A beruházás során további két- épületben került sor a világítási rendszer korszerűsítésére: LED-es világítótesteket szereltek fel a szakemberek. Előnyük, hogy minimális a hőtermelésük, így a felhasznált áramból nem hőt, hanem több fényt állítanak elő, valamint akár húsz esztendeig is működnek. Mindezeknek köszönhetően igen gazdaságosak, akár kilencven százalékkal is csökkenhet a villanyszámla a hagyományos izzók használatához képest.

A projekt részeként tizenegy helyszínen a jelenleg legkorszerűbbnek számító, hőszivattyús hűtő-fűtő rendszert építettek ki. A könnyen telepíthető technológia ideális régi épületek fűtésének, hűtésének gazdaságosabbá tételére, és ugyancsak környezetbarát.

Az elvégzett beruházásoknak köszönhetően a kormányhivatal most korszerűsített épületeiben évente összesen több mint 30 millió forinttal lesz kevesebb a rezsiköltség. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.