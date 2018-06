Beavatkozó tűzoltó nem lehetett, ezért szóvivő lett Fábián Lilla a katasztrófavédőknél

Indult a toronyfutáson is

A szóvivő vagányságáról tesz tanúbizonyságot az is, hogy idén indult ő is a Misina Tűzoltó Toronyfutó Versenyen. Kezdésnek civilben ment fel először, akkora annyira nem jött be neki a futás, majd egyik munkatársa unszolására végül hivatásos tűzoltóként nevezett a versenyre, ahol a szigetvári megbízott parancsnokkal, Molnár Mátéval indultak párosban, s végül az első korcsoportban a 3. helyet szerezték meg.