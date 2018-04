Bazsinka József tubaművész és családja zenél Pécsett

A programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: [email protected] Megtekinthető április 18-án a Zsolnay Negyed – Liszt Ferenc Hangversenyteremben este hét órától.



Bazsinka József Liszt-díjas tubaművész és családja színes leporellót nyújtja át a közönségnek, melyben hangszeres barokk átiratok, dalok, operaáriák, kortárs és a jazz művek egyaránt megtalálhatók. Igazi „házimuzsika" hangulat várható.

Fellép: Bazsinka József - tuba, ifj. Bazsinka József - tuba, Bazsinka Mihály - szaxofon, Bazsinka Zsuzsanna operaénekesnő. Közreműködik Lengyel Andrea - zongora

BAZSINKA József zenei tanulmányait 1974-ben kezdte. Diplomáját Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémián 1985-ben szerezte. 1984 óta tanít, jelenleg a PTE MK Zeneművészeti Intézet óraadó oktatója. Számos nemzetközi kamara- és tubaverseny díjazottja. Rendszeresen fellép szólistaként hazai és külföldi hangversenyeken. Magyar és nemzetközi tuba mesterkurzusok keresett tanára. Tíz évet dolgozott a Magyar Állami Operaházban, 25 éve a Budapesti Fesztiválzenekar tagja. Eddig négy szólólemeze készült el, az ötödik kiadás előtt áll. Számos kortárs szerzői lemezen játszik szóló- és kamaraműveket. Munkásságát 1996-ban Liszt Ferenc-díjjal ismerték el.

„Anyai ágról volt egy híres énekes a családban, apai ágon szintén voltak elismert zenészek, így nem csoda, hogy testvérem, Zsuzsanna is a zenész pályát választotta. Gyermekeim édesanyja szintén zenész, így könnyű volt a zene szeretetét elültetnünk gyermekeinkben. József fiamból tubás, Mihály fiamból dzsessz szaxofonos lett. A másik két gyermekem is tanult zenét, de végül elhivatott néptáncosok lettek. Levente fiam a Magyar Táncművészeti Főiskolát fejezi éppen be, míg Lili lányom Népművészeti Szakközépiskolába jár. A két zenész fiammal rendszeresen vannak közös koncertjeink."

ifj. BAZSINKA József Junior Prima-díjas tubaművész, szólistaként több nemzetközi tubaverseny nyertese, de kamarazenében is kiváló eredményeket ért el az In Medias Brass együttessel, melynek alapító tagja. Rendszeresen közreműködik kortárs együttesekben. 2015 óta oktatóként is tevékenykedik, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola tuba- és rézfúvós kamarazene tanára.

BAZSINKA Mihály nagy hangsúlyt fektet az improvizációra és arra, hogy új zeneművek, kompozíciók szülessenek. Repertoárját többek közt John Coltrane, Cannonball Adderley, Joe Henderson, Thelonious Monk, Dave Holland, Charlie Parker, Tommy Flanaghan műveinek feldolgozásai és saját szerzeményei alkotják.

BAZSINKA Zsuzsanna 1989 óta a Magyar Állami Operaház magánénekesnője. Számos díj és kitüntetés birtokosa: 2006-ban Székely Mihály emlékplakettet kapott, 2008-ban elsőként vehette át az Osváth Júlia-díjat. 2009-ben Érdemes Művész lett, illetve átvette a Melis György-díjat. A PTE MK Zeneművészeti Intézet óraadó oktatója.

LENGYEL Andrea: Alig kilenc évesen felvették a Zeneakadémia előkészítő tagozatára, a különleges tehetségek osztályába. Előadóművész és korrepetitor. A Failoni Kamarazenekar tagjaként olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Placido Domingo, Rost Andrea, Miklósa Erika és Andrea Bocelli, Vásáry Tamás, Medveczky Ádám vagy Marcello Rota. Koncertjei mellett a PTE MK Zeneművészeti Intézetében és a Színművészeti Egyetemen tanít.