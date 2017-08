Bátorságpróbán is részt vehetünk az Állatkertek éjszakája pécsi rendezvényén

Már hagyománnyá vált, hogy augusztus utolsó péntek éjjelén megnyílnak a magyar állatkertek kapui. A Pécsi Állatkert örömmel kapcsolódik be ismét ebbe az egyedülálló élményt nyújtó kezdeményesébe.



Az idei évben augusztus 25-e péntek az a nap, amikor az est beköszöntével pezsdül csak fel igazán a mecseki állatkert élete.



Ezen a napon a Pécsi Állatkert hosszabbított nyitvatartással várja vendégeit, így jegyváltásra 21:30-ig, míg az állatkert látogatására 22:30-ig van lehetőség. Az állatkertek éjszakja rendezvényhez kapcsolódó programok 17 órakor kezdődnek.



Az érdeklődők 30 percenként lehetnek részesei egy vad találkozásnak, amely során megfigyelhetik, hogyan ejtik el zsákmányukat az állatkert lakói a szárazföldön és a víz alatt egyaránt. A kaland közben megismerhetik az állatok történeteit és bizonyos esetekben aktív résztvevői lehetnek a látványetetésnek. A rendezvény során három alkalommal indítanak éjszakai állatkerti túrát, hogy az élmény még maradandóbb és tartalmasabb legyen.

A bátor látogatók az oktatóteremben testközelből is megismerkedhetnek azokkal az állatokkal, akikre első látásra talán azt mondanák: őket nem szeretem. Tapi-zoo, bátorságpróba és állatbemutató várja itt az érdeklődőket.

Ez az éjszaka azonban nemcsak az állatokról, hanem a természetről és annak rejtelmeiről is szól. Az este folyamán két alkalommal (18 és 21 órakor) is látványos kísérletekkel bizonyítja be a Varázsóra, hogy legyen éjszaka vagy nappal, a fizika egyszerre szórakoztató és varázslatos.

Nem csupán a Föld, de a világűr csodáival is találkozhatnak a látogatók. 20:30 órától távcsöves bemutatóval repülhetnek a csillagok közé és szemlélhetik meg a Hold mellett naprendszerünk bolygóit.

A Janus Pannonius Múzeum közreműködésével a vendégek elutazhatnak az ókori Egyiptom állatalakú isteneinek misztikus világába és megismerhetik az antik kor legendás állatait.

Részletes program elérhető a Pécsi Állatkert honlapján a www.pecszoo.hu címen.

A rendezvény az állatkert érvényes díjszabása szerint látogatható.

A programváltozás jogát fenntartják.

Részletes program:



17:00-20:00 Óriás társasjáték

17:00-20:00 Egyiptomi éjszaka

18:00-21:00 TapiZoo és bátorságpróba

18:00-20:00 Aszfaltrajz + arcfestés, világító maszk készítés

18:00; 21:00 Varázsóra

18; 19:30; 21 Rém túra

30 percenként 17:00-22:00 Látványetetések

20:30 Csillagászat - távcsöves bemutató

21:30 Pénztár zárás