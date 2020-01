Bárhol feltűnhetnek vadak az utakon, több mint tízezer gímszarvas lakja Baranyát

Akár egy rossz abroncs miatt is fizethet a vétkes autós

Fokozza a vadütközés veszélyét hogy az utak menti, növényekkel benőtt területről a vad egy pillanat alatt az úttestre tud ugrani, így a vezetőknek nincs lehetősége időben észlelni a közeledő állatot.

Horváth Csaba felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a vadállomány nagysága, hanem az autók száma is növekedett, és sajnos sokan vannak, akik nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekednek. Kiemelte, hogy egy vadütközés esetén, amennyiben a baleset a gépjárművezetőnek felróható okból következik be - például ittasan vezetett, túl gyorsan hajtott vagy éppen az abroncsok állapota nem volt megfelelő -, a vad elütéséből származó kárt is meg kell térítenie az adott vadásztársaság felé.