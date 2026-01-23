Baranyai kitüntetetteket köszöntöttek Magyar Kultúra Napja díjátadó gáláján

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére az idei évben különleges programmal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját: a fővárosban és valamennyi vármegyében megtartották a „Magyar Kultúra Napja Gála és Díjátadó" rendezvényt. Az eseményen Miniszteri Elismerő Oklevéllel köszönték meg mindazok munkáját, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a vármegye kulturális életének működtetéséhez és gyarapításához, a helyi és a nemzeti kultúra egészéhez. A baranyai kitüntetetteknek dr. Horváth Zoltán főispán és dr. Őri László vármegyei közgyűlési elnök gratulált a Pécsi Nemzeti Színházban tartott ünnepségen.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon véglegesítette a Himnusz kéziratát. Az Országgyűlés 2022. december 7-én, az esemény 200. évfordulóján döntött arról, hogy a Magyar Kultúra Napja hivatalos állami emléknappá váljon.

Mint az a Baranya vármegyei ünnepségen elhangzott, nyelvünk, szokásaink, gondolkodásmódunk és sajátos kulturális produktumaink mindennél erősebb kötőanyagként szolgálnak nemzetünk tagjai között. A kultúra megőrzésében, gazdagításában különösen nagy jelentősége van a helyi kulturális élet szereplőinek, akik közösségformáló és -megtartó képességükkel, inspiráló tevékenységükkel egy vármegye, város vagy falu mozgatórugóivá válnak.

Az elismerésben részesülteket és a meghívott vendégeket elsőként dr. Horváth Zoltán főispán köszöntötte.

Mint elmondta, Baranya vármegye különösen gazdag kulturális értékekben, a villányi borvidék szüreti hagyományai, a pécsváradi leányvásár, a geresdlaki gőzgombócfesztivál, az Ormánság festett kazettái vagy Pécs városában a Zsolnay Negyed kreatív energiái mind azt mutatják, ebben a térségben a kultúra nem külön világ, hanem mindennapjaink része. A kormányhivatal vezetője hozzátette: ma azokat köszöntjük, akik hittel, szertettel, elhivatottsággal gondoskodnak arról, hogy a kultúra közösségformáló ereje szervezze hétköznapjainkat.

Dr. Őri László szintén arról beszélt, hogy mindannyiunk számára fontos, hogy a magyar kultúra élő valóság legyen. Kiemelte, hogy valamennyiünknek felelőssége van abban, hogy megőrizzük és ápoljuk azt a keresztény, nemzeti kultúrát, amelyet őseink megalapoztak, és amelynek összetartó ereje, mindennél erősebb köteléket jelent.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter videóüzenetben köszöntette a jelenlévőket, a helyi kultúra képviselőit, akik közül közel negyvenen személyesen vették át a Miniszteri Elismerő Oklevelet. A kitüntetésben részesültek a kultúra számos területét képviselték: fotóművészek, táncegyüttes-vezetők, művelődési intézmények vezetői, népi iparművészek, költők, zenészek egyaránt voltak közöttük. A Magyar Kultúra Napja Baranya Vármegyei Gála és Díjátadó ünnepségének a Pécsi Nemzeti Színház adott otthont, amelynek kiváló művészei zenei produkciókkal köszöntötték a jelenlévőket.

Baranya vármegyében a Magyar Kultúra Napján miniszteri elismerésben részesültek:

Acél Róbert



a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának főlevéltárosa

Agócsiné Császár Éva



a szászvári Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti pedagógusa, Máza alpolgármestere a helyi hagyományőrző és nemzetiségi programok főszervezője

Aranyos László



a Komlói Kaptár Művelődési Központ intézményvezetője

Baumholczer Jenőné



a kozármislenyi Józsa Gergely Néptánc Egyesület elnöke

Bock-Báthori Emese



a Villányi Művelődési Ház intézményvezetője

Bohár Ervin



a siklósi Várunkért és Városunkért Egyesület társelnöke, az Apró Paták Lovassport Egyesület és a nagyharsányi Victorem Hagyományőrző Egyesület alapítója

Dr. Hasanovic-Kolutácz Andrea



etnográfus, történész, muzeológus és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója

Fuchs Diána



zongoraművész, a komlói ClassiKo Komolyzenei Fesztivál művészeti vezetője

Füzes Kata



az Orfűi Malmok vezetője

Gálber Attila



a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház művészeti vezetője, koreográfus

Gulyás Katalin



a Pécsi Nemzeti Színház nézőtéri felügyelője

Hahner Róbert



a mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós zenetanára, a Székelyszabari Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Halmai Tamás



József Attila-díjas költő, író

Herbelyné Baron Mária



a Nagykozári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Illés Richárd



a Mohácsi Német Önkormányzat alelnöke, a Mohácsi Dunamenti Halfesztivál főszervezője

Jaksics György



mohácsi busókellék-készítő, fafaragó, a Mohácsi Horvát Önkormányzat korábbi elnöke

Kárpátiné Kovács Zita



a pécsváradi Kárpáti Érték Közösség Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke

Kesselyák Gergely



Liszt Ferenc-díjas Érdemes művész, a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere

Korbuly István



a Komlói Kaptár Művelődési Központ művelődésszervezője

Kováts-Ömböli Éva



a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Vármegyei Igazgatóság térségi koordinátora

Kurucz Ildikó



a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya vármegyei igazgatója

Löfflerné Tarr Ágnes



a Drávaszabolcs Környéki Református Gondozó Egyházközség presbitere és gondnoka, nyugdíjas tanár, gyógypedagógus

Mánfai György



pécsi fotóművész

Mészárosné Sík Zsófia



a pécsi Csorba Győző Könyvtár főosztályvezetője

Michelisz Ferenc



a sombereki Művelődési ház nyugalmazott igazgatója

Pavlovics Attila



a Pécsi Kulturális Központ korábbi igazgatója, jelenlegi közművelődési csoportvezetője

Pólya Krisztina



a Majsi Német Önkormányzat elnöke

Poór Gabriella



a hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ igazgatója

Puskás Róbert Antal



a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendjének pécsi tartományfőnöke

Puskásné Horváth Éva



a mozsgói Kazaliczky Antal Közösségi Tér közművelődési szakembere

Rákos Ildikó



komlói fotográfus

Rosta Endre



Prima-díjas népi iparművész, a mohácsi Busóudvar vezetője

Sárosácz Mihály



a szemelyi Horvát Önkormányzat elnöke, a Baranya Néptáncegyüttes elnöke

Steinerbrunner Győzőné



a Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője

Szabó Sándor



a Mecsek Táncegyüttes korábbi vezetője

Szamos-Koszta Krisztina



a Komlói Kaptár Művelődési Központ művelődésszervezője, a helyi gyermekprogramok felelőse

Trubics Zorán



pécsi rendezvényszervező

Várbíró Tamás



a Pécsi Egyházmegye orgonistája

Varga Géza



a kővágószőlősi Zsongorkő Baráti kör elnöke

Vikár Csaba



a Pécsi Kulturális Központ igazgatója

Vucseta László



a Vasasi Bányász Fúvószenekar vezető karnagya, a pécsi Szent Mór Iskolaközpont és a Barcsi Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk!

