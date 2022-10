Baranyában négy céget kereshetünk fel az Erőművel Éjszakáján

Közép-Európa legnagyobb biomassza-erőműve a pécsi Veolia Pannon Hőerőmű Zrt., a Pécsi Távfűtő Kft., a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft, valamint a pécsi Tettye Forrásház Zrt. is kinyitja kapuit egyetlen napra az érdeklődők előtt. Október 28-án az Erőművek Éjszakáján a látogatók testközelből szemlélhetik a megújuló energia útját.

Immár harmadik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját - idén október 28-án kerül sor az ország legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari rendezvényére. Az érdeklődők ezen a napon betekinthetnek az erőművekben, a fűtőművekben és - idén először - a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba is. A főszervező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfőbb célja, hogy az energia- és távhőtermelés, valamint a közműszolgáltatások működésének bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyes helyszínekre a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet regisztrálni. Érdemes követni a MEKH Facebook-oldalát is, ahol a szervezők további érdekességeket osztanak meg.

Hogyan kerül a tiszta víz a Drávába? - megtudhatjuk a pécsi szennyvíztisztító telepen. A Tettye Forrásház Zrt. Pécs és 12 környékbeli település szennyvizét fogadja és kezeli, illetve tisztított vizet enged vissza a természetbe.

Kémények nélkül füstmentesen - a Pécsi Távfűtő Kft. biomassza felhasználásával biztosítja a távfűtést, amelynek működésébe ugyancsak betekinthetünk majd az Erőművek Éjszakáján. A pécsi Veolia - Pannon Hőerőmű Zöld Zóna Látogatóközpontjában pedig interaktív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat, ahol egy szobabiciklivel akár saját magunk is termelhetünk energiát.

A Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. korszerű gázkazánjait, bio fűtőművét és napelemparkját járhatjuk be szakmai vezetéssel.

Az Erőművek Éjszakája 2021-ben több mint 3000 látogatót vonzott; a szervezők idén is telt házra készülnek. Ezen a napon országszerte csaknem 70 izgalmas helyszínen látják vendégül a látogatókat, akiket számos érdekes programmal, közelről is megtekinthető, gigantikus berendezésekkel és szakértő idegenvezetéssel várnak.

Az erőművek és a fűtőművek idén új helyszínekkel is kiegészülnek.

Megnyitnak a víziközmű-szolgáltatók és a hulladékgazdálkodók telephelyei is, így bepillanthatunk egy vízmű vagy egy víztározó működésébe; kiderül, hogyan lesz a szennyvízből tiszta víz, és azt is megtudhatjuk, hogy mi van egy víztorony belsejében. A hulladékfeldolgozással foglalkozó üzemekben megnézhetjük, hogy hogyan lesz a hulladékból újra felhasználható, vagy energetikailag újrahasznosítható alapanyag, és bemutatják azt is: mi hogyan segíthetjük hatékonyan ezt a folyamatot.