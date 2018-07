Balhé a mecsekszabolcsi állatmenhely miatt: kiakadt az ott lakók egy része

A szomszédok rosszindulatáról van szó?

Pintérné Tavali Irén szerint néhány unatkozó ember miatt indult eljárás ellenük. Úgy nyilatkozott, a szervezet minden jogszabályt betart, az önkéntesek megkínzott, utcára dobott állatokon segítenek, így különösen fájó számukra, hogy akár meg is bírságolhatják őket. Korábban olyan vádakkal is a hatóságokhoz fordultak egyesek, hogy a menhelyen szaporítás, tenyésztés zajlik, valamint versenyeztetik is az ebeket. Kiderült, ezeknek semmi alapjuk nincs.