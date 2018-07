Balerinából lett testépítő, aztán súlyos betegségét is leküzdötte a pécsi Horváth Bianka

Nemrégiben az amatőr szekcióból a profi ligába kerülést próbálta meg elérni a testépítő Horváth Bianka Londonban. Ez ugyan nem jött össze, de Las Vegasban újra megpróbálja. A pécsi sportoló megpróbáltatásairól, küzdelmeiről is beszélt lapunknak.



- Miért éppen a testépítés?

- Tizennyolc éven keresztül balettoztam a Pécsi Nemzeti Színházban, emellett Szolnokon és Budapesten is. Sokan csúfoltak, mert 40 kilót nyomtam. Tulajdonképpen ebből lett elegem, s úgy döntöttem, felszedek magamra néhány kilót. Elkezdtem gyúrni, s szépen lassan elértem a kitűzött célt.

- Gondolom, nem volt olyan könnyű törékeny balerinából erős, fitneszmodellé válnia.

- Sokat küzdöttem, de úgy gondolom, ez az élet lényege. Nem szabad feladni, nekem is rengeteg nehézséggel kellett szembenéznem. Pécsett akkoriban a legelső edzőteremben kezdtem el sportolni, de az elején még nem ismertem a gépeket. Edző segítségét kértem, aki edzéstervet és étrendet is készített nekem. Később Marton Klárát is felkerestem, aki egy kiváló edző, s 2010-ben felhozott 45 kilóról 63 kilóra.

Névjegy Horváth Bianka 1984. február 20-án született, Pécsett. Közgazdaságtudományi Karon tanult, Szolnokon végzett marketing-logisztikai szakon, majd a CBA-nál volt üzletkötő, vezető. A versenyek mellett egy pécsi konditeremben tart edzéseket, volt egy fitneszláncnál is vezető, s egy időben saját termében edzette a vendégeit.

- Ezután kezdett el komolyabban versenyezni?

- Igen, Marton Klári vett rá a versenyzésre. Elmagyarázta, hogy milyen kategóriák léteznek, s kiválasztottuk a nekem megfelelőt, a fitneszmodell kategóriát. Az első versenyen tíz évvel ezelőtt vettem részt, Nagycenken. Kiemelkedő helyezést akkoriban még nem értem el, de ez nem keserített el, hiszen valahol el kellett kezdenem.

- Azóta már rengeteg versenyen részt vett.

- Így van. Voltam magyar bajnok, részt vettem az Európa bajnokságon is, ahol második helyezést értem el. Több nemzetközi versenyre is elmentem, Csehországban 30 lányból lettem döntős. Kint voltam az Arnold Classicon is, ahol az első kilenc közé választottak be. Később találkoztam az MMA-s srácokkal, akikkel közös fellépéseink voltak Amerikában. Nyolcszoros NPC Figure Miami bajnok lettem, amire nagyon büszke vagyok. Londonból nemrégiben két olimpiai ezüstöt hoztam haza.

- Nem lehet könnyű mindig a topon lenni. Hogy bírja ezt?

- Nyilván megterhelő, hiszen fizikailag, lelkileg és pszichésen is ott kell lenni. Nem könnyű a sporttáplálkozás sem, mivel teljesen le kell száradni, s az utolsó két hétben vízhajtáson van az ember, nem ehet sót, az utolsó két napban vizet sem szabad inni. Volt egy időszak, amikor túlhajszoltam magam, alig aludtam, sok volt a stressz, s rákos lettem. Ott eldöntöttem, hogy az egészségem fontosabb mindennél, s változtattam az életvitelemen, sikerült meggyógyulnom.

- London után jöhet Vegas?

- Igen, mivel Londonban sajnos egy helyezéssel csúsztam le a profi kártyáról, így reménykedem, hogy ősszel Las Vegasban összejön. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, ahogy eddig is.