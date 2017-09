Bábjátékkal várják a gyerekeket az Olvasás éjszakáján

Pécsett is lesznek programok szeptember 16-án, az Olvasás éjszakáján - közölte a szervező Supka Géza Alapítvány.

Az olvasásnépszerűsítő irodalmi és könyves fesztivál egyik fővárosi helyszíne a Libri Könyvpalota, ahol tény- és szépirodalmi alkotások szerzőivel találkozhat a közönség. Kepes András kontinenseken átívelő kalandjairól és világlátásáról mesél, beszélgetést rendeznek Szabó Magda teljes életművéről, míg Kamarás Iván és Fenyő Iván Arany János és Petőfi legféltettebb magánéleti titkaiba avat be, amikor részleteket olvas fel a két szerző levelezéséből. A hosszú szünet után új kötettel jelentkező Tisza Kata Czutor Zoltánnal fog beszélgetni az irodalom, a zene és a művészetterápia határairól.



A Magvető Caféban Magyar László András anekdotákon át vezeti be a közönséget a régi orvosi szerkezetek világába, Bognár Péter interaktív olvasástörténeti kirándulást tart, Valami nyárvég címmel Parti Nagy Lajos ad műsort, Pataki Éva Törőcsik Mari és Mészáros Márta beszélgetőkönyvének születéséről fog mesélni. Pachmann Péter legújabb, Misu háborúja című regényét mutatja be, és saját műsorral készül Szulák Andrea is Ne harap, csak megkóstol? címmel, majd koncertet ad az Olvéjsz Band is.



A Budapesti Fókusz könyvesboltban Szűcs R. Gábor szakértővel Görög Ibolya beszélget diplomáciáról, külpolitikáról és külkereskedelemről, a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) vizuális költészeti és "punkpróza" műsorral készül, Horváth Gergely Jézus és a rock and roll kapcsolatáról beszél, valamint bemutatják a közönségnek Paulo Coelho Az ötödik hegy című könyvét is.



Az Örkény Könyvesboltban Halász Judit Radnóti Miklós-estet ad, Odze György Onódy Lajos és Bara Margit történetéről írt Sorstöröttek című könyvét mutatja be, a Jávorszky Béla Szilárd a Rolling Stones-legendáról ad elő, míg Baranyi Ferenc vetítéssel egybekötött szubjektív operakalauzzal várja a közönséget. A Nyugati téri Alexandra Könyvesházban Cselenyák Imre Arany Jánosról szóló életregényéről, On Sai humoros írásairól hallhatnak beszélgetést az érdeklődők, valamint részt vehetnek Varga Bea író és viselkedéselemző interaktív előadásán is.



A fővárosi Zsimbi Galériában a Katica-Könyv-Műhely szerzőivel, köztük Szabó Liliennel, Polivoda Júliával, Scur Hannával és Tama Zéténnyel lehet megismerkedni, de saját műsorral készül Petrőczi Éva József Attila-díjas szerző is Katicameséktől az Évamesékig címmel.



A pécsi Libri Könyvesboltban Dombóvári István humoristával, Bernáth József séffel, Fábián Jankával és Homonnay Gergellyel találkozhat a közönség, a gyerekeket bábjátékkal is várják.

A debreceni Alexandra Könyváruházban ifjúsági szerzők, Böszörményi Gyula, Buglyó Gergely, Bessenyei Gábor és Szélesi Sándor beszél legújabb köteteiről, míg a bolthálózat székesfehérvári áruházában a meseíróké - Csukás István, Kántor Kata, Bodor Attila és Deme László - lesz a főszerep.



A szegedi Fókusz Könyváruházban irodalmi időutazásra hív Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész a Hogyan olvasott Kosztolányi és Radnóti Arany Jánost? című programja, bemutatkoznak a Tiszatáj folyóirat szerkesztői, Pál Sándor Attila Düvő című kötetével érkezik, míg Szilasi László, Kollár Árpád, Bencsik Orsolya és Becsy András arról beszélgetnek, hogyan olvas egy író - derül ki a rendezvény internetes oldalán (azolvasasejszakaja.hu) található részletes programból.



Az Olvasás éjszakája megnyitója szombat este lesz a kortárs irodalmat ünneplő Könyvek Diadalíve programsorozat helyszínén, a fővárosi WestEnd City Center Millennium udvarában.