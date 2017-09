Azt kérdik a pécsi fideszesek, mikor fizetik vissza a szocialisták a kiosztott jutalmakat

Egészen szégyenteljes az, hogy ma olyanok rendeznek sajtótájékoztatót, merészelnek beszélni az önkormányzat gazdasági állapotáról, akikre visszavezethető a város jelenlegi anyagi helyzete, írta közleményében a Fidesz pécsi csoportja.



"A szocialisták ma sajtótájékoztatón jelentették be, hogy aláírásgyűjtéssel heccelik a pécsieket.



Pedig arról kellett volna beszélniük, hogy mikor fizetik és fizettetik vissza a pécsieknek azt a 3,1 milliárd forintot, amit jutalom címén 2002 és 2009 között osztogattak szét.



A Pécset már évek óta elhagyó és Budapesten politizáló MSZP-s Tóth Bertalannak arról kellene inkább sajtótájékoztatót tartania a mellébeszélés helyett, hogy Pécs eladósítása idején miért vett fel alpolgármestersége alatt napjában kétszer is jutalmat.



Tóth Bertalannak arról kellene beszámolnia a pécsieknek, hogy mikor fizeti és fizetteti vissza a városkasszába azokat a milliókat, amelyeket felvettek, miközben Pécs városát teljes eladósodottságba sodorták.



Azt várjuk Tóth Bertalantól, hogy mielőbb számoljon be arról, hogy miért osztogattak ki a szocialista városvezetések alatt olyan mértékű összeget jutalom címén 2002 és 2009 között, amennyi most jelentős segítséget jelentene a probléma megoldásában."