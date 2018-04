Az óvónők szúrták ki a zenei hallását: újabb virtuózunk, Kiss Péter a harmonika szerelmese

A Pécsi Művészeti Gimnáziumban tanuló Kiss Péter produkcióját április 20-án láthatták a nézők a Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán, amellyel nagy sikert aratott a zsűri körében. Péter a Tinik korcsoportjában jutott tovább a Virtuózok negyedik szériájában.

- Hogyan kezdődött a zene iránti érdeklődésed?

-Óvodás koromban az óvónők vették észre, hogy jó a ritmusérzékem és a zenei hallásom. Ők ajánlották, hogy próbáljam ki az énekszakot a zenesuliban, de akkor még túl kicsi voltam ehhez. Viszont a hangszereket kipróbálhattam, és választhattam is. Végül a harmonikába szerettem bele.

- Akkor nem is volt kérdés, hogy a zenei utat választod. Miért pont Pécs?

- Miután elvégeztem az általános iskolát, mindenképpen a zenei pályán szerettem volna maradni. Szóba jött Budapest és Székesfehérvár is, de édesanyám féltett a nagyvárostól. Így közösen úgy döntöttünk, mivel Pécsett sok az ismerős és maga a város is szimpatikus volt, hogy itt tanulok tovább. Azóta sem bántam meg, hogy idejöttem.

- Ezek szerint bejött a suli.

- 2016-ban kezdtem el tanulmányaimat a Pécsi Művészeti Gimnáziumban, harmonikaszakon. Nagyon sokat köszönhetek a tanáromnak, Kéméndi Tamásnak, aki kiváló szakember és nagyon jó pedagógus. Szeretem a sulit, a legjobb, hogy azt tanulhatom, ami igazán érdekel.

Névjegy Kiss Péter 2001. szeptember 13-án született Dunaújvárosban, jelenleg a Pécsi Művészeti Gimnázium tanulója. Családjával él, egy testvére van, ő gitáron játszik. Péter nagyon szeret sportolni, konditerembe jár, ami a harmonika miatt szükséges is, hiszen elég nehéz hangszer. Szabadidejében szívesen kirándul a természetben, fontos számára a társasági élet, sok időt tölt barátaival is. Rengeteg fellépése van, zenél nyugdíjas klubokban, ballagásokon, iskolai műsorokban, jótékonysági koncerteken és éttermekben is.



- Hogyan zajlott a verseny, jól érezted magad?

- Igen, bár az elején kicsit féltem, mert egy évvel ezelőtt már jelentkeztem a műsorba, de akkor csak a meghallgatásig jutottam. A videóm alapján idén ismét behívtak, ezután volt a válogató, amit a nézők április 20-án láthattak a televízióban. Tizennyolcan indultunk el, és kilencen jutottunk tovább a kategóriában. Nagyon jól éreztem magam a meghallgatáson és a válogatón is, mindenki kedves és segítőkész volt. Interjút is adtunk, és még egy kis sminket is kaptunk, ami elég szokatlan volt számomra. A zsűri is pozitív volt, nagyon örültem, hogy tetszett nekik a produkcióm.

- Hogyan tovább, jöhet a zenei karrier?

-A gimnázium után szeretnék továbbtanulni, zeneakadémiára menni. Egyelőre még vacillálok belföld és külföld között. Mindenképpen a tanári szakmában szeretnék elhelyezkedni, s emellett a színpad is érdekel.

A versenyzők minden héten három korcsoportban bizonyíthatnak majd, az abszolút nyertest pedig június 8-án hirdetik ki.