Az ÖPE 28 pontos javaslatot terjeszt a közgyűlés elé

Az Összefogás Pécsért Egyesület a csütörtöki közgyűlésen 28 pontból álló határozati javaslatot nyújt be a város konszolidációja és fenntarthatósága érdekében.



Ezek a következők:

Korszerű és költséghatékony városüzemeltetés

1) Módosítani kell Pécs Építési Szabályzatát és Rendezési Tervét annak érdekében, hogy ne szélesedjen tovább a város, mert nincs elegendő forrás a kommunális szolgáltatások kiterjesztésére.

Korlátozni kell a Mecsek-oldal további beépítését, és meg kell állítani a belterület további bővítését a város peremén.

2) Társulásokat kell létrehozni a szükséges közterületi és kommunális fejlesztésekre, hogy ne csak az önkormányzat viselje az anyagi következményeket.

3) Az Építmény adóból Korszerűsítési Alapot kell létrehozni, amely a pécsi vállalkozásokat és lakókat segíti a meglévő ingatlanok fejlesztésében.

4) Az adórendelettel a pécsi magánszemélyeket és társaságokat ösztönözni kell a beépítettlen foghíj telkek és üres ingatlanok, valamint építmények hasznosítására.

5) Közparkok és közösségi házak üzemeltetésére pályázatot kell kiírni, hogy Pécs a pécsieké lehessen, gazdái lehessenek a közjavaknak.

6) A közparkok és közterületek őrzését hatékonyabban kell megoldani, erősíteni kell a közterületfelügyelet és a kamerarendszert, de be kell vonni a helyi érintetteket is, hogy megóvjuk a kialakított közjavakat.

7) A folyamatban lévő és tervezés alatt álló pályázati fejlesztéseket felül kell vizsgálni, hogy ne valósulhasson meg olyan fejlesztés a jövőben, amely tovább növeli az önkormányzat működési kiadásait. Minden fejlesztésnek önfenntartónak kell lenni vagy megtakarítást elősegítő korszerűsítésnek. A beruházások előkészítésében kötelező legyen bevonni a majdan üzemeltető cégeket már a tervezésnél.

8) A városüzemeltető és szolgáltató cégeknek javaslatot kell tenniük, hogy miképpen tudják behajtani a kintlévőségeiket és hogyan tudják növelni szolgáltatási bevételeiket.

9) A szolgáltató cégeknek műszaki megoldásokat kell javasolni, hogy mivel tudják megelőzni további tartozások keletkezését. (pl. kártyás mérők az önkormányzati bérlakásoknál, felszállásérzékelő elektronikus jegykezelő a buszokon, stb).

10) Felül kell vizsgálni a parkolási és behajtási engedélyeket, előnybe részesítve a helyben lakók igényeit (pl. bérelhető saját parkolók) és egyben motiválva tömegközlekedés használatát. Ezzel egyidőben kell alakítani a megfelelő parkolási infrastruktúrát a történelmi Belváros körül. A Búza tér és a Kossuth tér, Centrum parkoló, új Vásárcsarnok parkoló mellett, a Magasház mellett és a várfal északi oldalán is.

11) A továbbiakban csak elektromos buszok beszerzést engedélyezze a tulajdonos, mert ezek fenntartási költsége jelentős milliárdos nagyságrendű kiadáscsökkenést jelent és egyben jelentősen csökkenthető a légszennyezettség is.

12) A zöldfelületek, közterek, játszóterek fejlesztésében vonjuk be a helyben érintetteket a tulajdonosi gondolkodás kialakítása érdekében.

Gazdaság-, és Ingatlanfejlesztés

1) A város intézményei energetikai korszerűsítési tervét 5 éves ütemezéssel végig kell vinni, és be kell fejezni a közvilágítás korszerűsítését is, mert ezek nemcsak energiamegtakarítást, de akár milliárdos megtakarítást jelentenek a teljes vertikum figyelembevételével. Lehetőség szerint ezekhez pályázati forrásokat kell használni.

2) Az önkormányzat és az ingatlanhasznosításért felelős cég valamennyi ingatlanát hasznosítsa, amennyiben piacképes bérleti díjért, amennyiben nem az, akkor közösségi használatra hirdesse meg pályázati úton.

Az állagmegóvást és az esetleges fejlesztést ismerje el a bérleti díjakban a város. Vonatkozzon ez a közműfejlesztésekben való társulásokra is.

3) Az üzletek kiadásánál idősávos bérleti díjat állapítsanak meg tekintettel a vállalkozás bevételeire. Kerüljön felülvizsgálatra az övezetek tarifarendszere.

4) A Vásártér kerüljön át az EXPO helyére, ahol így egész évben megfelelő körülmények közé kerülhet a vásár és az épület fenntartható lesz. A vásártér pedig kerüljön gazdasági célú, munkahelyteremtés célú hasznosításra.

A Nick-tömbben és a volt Aranyhajó Fogadó épületében szálláscélú ingatlanokat kell kialakítani piaci alapon a külföldi és hazai fizetőképes diákok részére. Ezzel bevételekhez jut a város és egyben nő a Belváros üzleteinek a forgalma is. A repteret értékesíteni kell szakmai befektetőnek, hogy ne a várost terhelje az üzemeltetés és bevonható legyen fejlesztési forrás is.

5) A Pályázati források felhasználását felül kell vizsgálni, hogy abból csak önfenntartó vagy bevételt hozó funkciók kerülhessenek kialakításra.

6) A pályázatoknál részletes műszaki és pénzügyi tervekkel kell készíteni a közbeszerzéseket megelőzően, hogy ne fordulhasson elő az alultervezettség vagy az előre nem látható költségek jelentkezése sem műszaki, sem pénzügyi szempontból

7) A közbeszerzéseknél növelni kell a pécsi vállalkozások bevonását

8) A közbeszerzésekért és a beruházásokért személyi felelősséget kell vállalni az előkészítésben résztvevőknek és a lebonyolítóknak egyaránt.

9) A Modern Városok Programja keretében vázolt fejlesztéseket (Élményfürdő és Sportcsarnok) felül kell vizsgálni, hogy hol és miképpen valósulhatnak meg gazdaságosan.

10) Az adók kivetésénél fontos szempont, hogy ne terhelje a helyi kkv-kat, valamint bérből és fizetésből élőket további adóemelés. Ha szükséges akkor a pénzintézetek, multikereskedelmi egységek adója növekedjen, illetve a reklám tevékenység adóztatása, valamint a feketéző albérletek fehérítése legyen a célterület.

11) A helyi vállalkozásokat pénzügyi támogatásokkal a piacbővítésben kell segíteni

12) Értékesítési láncokat kell szervezni a helyi vállalkozók között, ehhez felületet is biztosítson a város.

Hatékony városmenedzsment és átláthatóság

1) A gazdaságfejlesztést a városháza hivatalában kell koordinálni, megfelelő szakmai és IT háttérrel. Be kell vonni a helyi gazdaság szereplőit és az egyetemet is a tervezésbe.

A városfejlesztés tervezésének és a városüzemeltetés koordinálásának vissza kell kerülni a városháza hivatalába megfelelő kompetenciákkal, azaz a szükséges szaktudás és térinformatikai háttér kialakításával

2) A bizottságok munkájába ismét be kell vonni a külső szakértőket.

3) Felül kell vizsgálni a hivatal és a cégek tanácsadói szerződéseit, s meg kell szüntetni mindazokat, amelyek a cég, illetve a hivatal munkatársai által elvégezhető tevékenységeket helyettesítik.

4) A költségvetés és a fejlesztések, valamint rendeletek véleményezésébe és nyomon követésébe be kell vonni a legnagyobb befizetőket és fenntartókat

Létre kell hozni a TETT-et, amely egy konzultatív testület, ebben helyet kell kapjanak az Egyetem, az egyházak, a civilek és a helyi gazdaság szereplői, ez biztosítaná a transzparens és hatékony tervezést és működést.

Képünkön Kővári János, az ÖPE frakcióvezetője.