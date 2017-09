Az előkelő hatodik helyre futott be Harkány az Év fürdője közönségszavazásán

Idén harmadjára csaptak össze a hullámok a fürdők legnagyobb hazai versenyében. Az Év Fürdője 2017 közönségszavazás országosan ismert fürdőket felvonultató kategóriájában a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő Az Év Fürdője 2017 kategóriában 6. lett.

Az Év Fürdője közönségszavasát idén is a termalfurdo.hu szervezte a Magyar Fürdőszövetség szakmai támogatásával. A versenyben közel 200 hazai fürdő mérettette meg magát, 2017. június 1. és augusztus. 31 között, összesen 167 ezer szavazat érkezett, három kategóriában lehetett voksolni a kedvencekre.



Az Év Fürdője 2017 győztesei

2017-ben Az Év Fürdője a Hungarospa Hajdúszoboszló lett, mely a verseny történetében egyedülálló győzelmet aratott: 2015 után másodjára nyerte meg kategóriáját. A legkedveltebb hazai fürdőben gyógyfürdő, strand, aquapark, uszoda és fedett élményfürdő is üzemel. A Hungarospa Hajdúszoboszló nemcsak az ország, de egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma is.



Az Év Feltörekvő Fürdője a Demjéni Termál Völgy lett, ami népszerűségét szintén sokoldalúságának köszönheti, hiszen barlangfürdő - a Cascade Barlang- és Élményfürdő igazi szemkápráztató látványosság, ez egyik legkülönlegesebb fürdőhelyszín Magyarországon - gyógyfürdő és aquapark is várja itt a vendégeket.

A Helyiek Kedvenc Fürdője 2017 címet a szentendrei V-8 Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont szerezte meg. A létesítményt leginkább a széles palettájú wellness részlege teszi kedvelté, ahol finn szauna, infraszauna, bioszauna, gőzkabin, jégbarlang, sószoba és többféle masszázs is igénybe vehető. Itt található Magyarország első mesterszaunája is.



Előkelő helyen végzett a harkányi fürdő

Nyolc Baranya megyei fürdő mérkőzött meg a versenyben. Közülük a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő (képünkön) Az Év Fürdője 2017 kategóriában 6. lett. Az élbolyban végzett még a Thermal Spa Siklós is, ami Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában lett 14. A szabályok értelmében idén nem állt rajthoz az egyik legnépszerűbb megyei fürdő, az Orfű Aquapark, hiszen tavaly A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriának győztese volt.